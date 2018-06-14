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Сборы фильма Серебренникова "Лето" за первую неделю проката составили 45,9 млн рублей

Культура
14 июня, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Уточняется, что в первый день проката, 7 июня, лента заработала 5,2 млн рублей

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" собрал в первую неделю проката в России 45,9 млн рублей, следует из информации сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Экспертное мнение

Автор: БЕЛИКОВ Егор Беликов
Егор

"Этого не было": может ли Борис Гребенщиков критиковать "Лето" Кирилла Серебренникова

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Ранее сообщалось, что в первый день проката, 7 июня, лента заработала 5,2 млн рублей в 479 кинотеатрах.

Картина рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", его взаимоотношениях с лидером группы "Зоопарк" Майком Науменко, его женой Натальей и теми, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.

Фильм "Лето" был включен в основной конкурс майского 71-го Каннского кинофестиваля. В России ленту впервые показали 2 июня после церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Московская премьера картины состоялась в понедельник в "Гоголь-центре". Сам Серебренников находится сейчас под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

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