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Антонов: фестиваль "Вишневый сад" в США помогает взаимопониманию россиян и американцев

Культура
15 июня, 7:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

Посол отметил, что российские театральные и музыкальные коллективы пользуются популярностью у американских зрителей

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Посол РФ в США Анатолий Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов

© Карпов Сергей/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Вишневый сад", проходящий в Нью-Йорке в шестой раз, способствует укреплению взаимопонимания между россиянами и американцами. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Facebook приветственном обращении посла РФ в США Анатолия Антонова к гостям и организаторам форума.

Дипломат подчеркнул, что "за эти годы "визитной карточкой" фестиваля, стало участие ведущих российских театральных и музыкальных коллективов, пользующихся неизменной популярностью у американского зрителя". "Мы считаем такие мероприятия важными, так как они позволяют показывать все разнообразие российской культуры американцам, находить через искусство общий язык и способствуют укреплению взаимопонимания между нашими народами", - добавил Антонов.

Посол также констатировал, что в этом году "центральным событием программы" станут спектакли Театра наций. "Рад, что теперь и американская публика сможет насладиться выступлениями театра, тем более с таким интересным спектаклем, как "Иванов" - по первой пьесе знаменитого российского писателя А. П. Чехова, поставленной на театральной сцене", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что через пьесы Чехова "можно многое узнать о загадочной русской душе, а может быть, и выявить что-то общее в образе мысли россиян и американцев". Антонов выразил признательность Марии Шкловер и Ирине Шабшис, "из года в год выступающим организаторами этого фестиваля", за усилия по популяризации российской культуры в США.

"Вишневый сад" проводится в Нью-Йорке в шестой раз. Театр наций стал гостем фестиваля во второй раз, труппа под управлением Евгения Миронова дебютировала на форуме два года назад со спектаклем "Рассказы Шукшина". Гастрольный тур пройдет на этот раз в Нью-Йорке в рамках фестиваля 14-17 июня.

Репертуар Театра наций включает около сорока постановок по классическим и современным произведениям. Среди них: "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя, "Иванов", "Идиот" по роману Федора Достоевского, "Рассказы Шукшина", "Стеклянный зверинец" по пьесе Теннесси Уильямса, "Укрощение строптивой" по комедии Уильяма Шекспира, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по роману Франсуа Рабле, "Заводной апельсин" по роману Энтони Берджесса, "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана, "Дыхание" по пьесе Дункана Макмиллана.

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