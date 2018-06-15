Джефф Голдблюм получил звезду на Аллее славы Голливуда

ТАСС, 15 июня. Именная звезда американского актера Джеффа Голдблюма, известного по роли доктора Яна Малкольма в серии фильмов "Парк Юрского периода" (Jurassic Park), появилась в четверг на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал NBC.

Звезда Голдблюма стала 2638-й на голливудской аллее славы.

65-летний актер дебютировал в кино в 1974 году, сыграв эпизодическую роль в киноленте "Жажда смерти" (Death Wish). Широкую известность он получил благодаря участию в таких картинах, как "Муха" (Fly, 1986), серии фильмов "Парк Юрского периода" и "День независимости" (Independence Day, 1996). Всего он снялся в более чем 100 фильмах.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса и занимает 15 кварталов Голливудского бульвара. Идея создания Аллеи зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года. Ее обладателем стал актер Престон Фостер (1900-1970). К моменту официального открытия в 1960 году Аллея славы насчитывала чуть более 1,5 тыс. звезд.