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Премьера фильма "Пылающий" корейского режиссера Ли Чхан Дона пройдет на родине Тарковского

Культура
15 июня, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Фильм бесплатно покажут на главной площади Юрьевца в кинотеатре под открытым небом

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ТАСС, 15 июня. Первый в России показ фильма "Пылающий" корейского режиссера Ли Чхан Дона, награжденный в Канне, пройдет на родине Андрея Тарковского в городе Юрьевце Ивановской области в рамках фестиваля "Зеркало", сообщил генеральный продюсер кинофорума Константин Шавловский.

"Это будет первый показ в России - всероссийская премьера одного из главных каннских фильмов. Всего месяц назад он получил приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам организаторов кинофестиваля, фильм, снятый по рассказу японского писателя Харуки Мураками, будет бесплатно демонстрироваться в рамках программы "Тарковский контекст" на главной площади Юрьевца в кинотеатре под открытым небом.

"Мне кажется, что люди хотят разговаривать и общаться. И, что на самом деле главное, преодолеть порог недоверия: "Что это нам привезли, кто эти люди, что они хотят, почему такое странное кино". Очень хочется сделать так, чтобы люди поверили, что это все делается для них и про них", - уточнил Шавловский.

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".

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