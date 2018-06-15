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Посетители Еврейского музея в Москве побывают в "Семи мирах Высоцкого"

Культура
15 июня, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Креативный директор Lorem Ipsum Ян Визинберг выступил автором экспозиции

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Выставка "Коридоры. Семь миров Высоцкого" пройдет в Еврейском музее и центре толерантности в Москве с 20 июня по 23 сентября, сообщает в пятницу пресс-служба музея.

"Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку "Коридоры. Семь миров Высоцкого". Экспозиция откроет серию выставок о самых знаменитых и любимых художниках, музыкантах, актерах, режиссерах и деятелях культуры еврейского происхождения", - рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что Высоцкий хорошо знал ветвь своей родословной, уводящую к старой еврейской фамилии, и писал: "В Риме жили евреи Высоцкие // Неизвестные в высших кругах".

Как сказали в музее, выставка - принципиально новый взгляд на жизнь и творчество артиста. Посетители смогут прогуляться по коридорам в буквальном смысле, заглядывая в разные залы, олицетворяющие коммунальную квартиру, фронтовой окоп, московские подворотни, советскую пивную. В пресс-службе пояснили, что каждый зал символизирует определенную область творческого наследия Высоцкого.

Автором идеи выставки выступил креативный директор Lorem Ipsum Ян Визинберг. Компания принимала участие в создании мультимедийных инсталляций для "Ельцин Центра" в Екатеринбурге и интерактивного аттракциона "Полет над Москвой" в столичном парке "Зарядье".

Художником-постановщиком экспозиции стал Андрей Понкратов, работавший на фильмах Андрея Звягинцева "Нелюбовь", "Левиафан", "Елена", а также на недавно вышедшей в прокат картине Кирилла Серебренникова "Лето", посвященной Виктору Цою и Майку Науменко. Также в создании выставки принял участие кинооператор Владислав Опельянц, известный по фильмам "Лето" и "Ученик" Серебренникова, "12" Никиты Михалкова и многих других. Он выступил художником по свету.

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