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МАМТ готовит зрителей к премьере оперы "Макбет"

Культура
16 июня, 0:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

В выходные в рамках проекта "Студия" пройдут четыре лекции для потенциальных зрителей нового спектакля

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МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) готовит публику к восприятию оперы Джузеппе Верди "Макбет". Премьера пройдет 20 июня. В выходные, в рамках постоянно действующего просветительского проекта "Студия" состоятся "Лекционные выходные" для потенциальных зрителей нового спектакля, сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.

"По традиции перед премьерой мы запускаем просветительскую кампанию, освещающую все стороны работы над спектаклем, постановку которого на нашей сцене осуществил известный драматический режиссер Кама Гинкас", - рассказала Горбунова.

По ее словам, в течение двух дней состоятся четыре лекции. "Сегодня в 12:00 мск мы будем говорить об экранизациях "Макбета", лекция так и называется "Макбет" в кино", а на 15:00 объявлена лекция "Макбет" - опера", где речь пойдет о великой партитуре Верди", - проинформировала Горбунова.

Она добавила, что две лекции также пройдут в воскресенье.

"Сначала музыкальный критик Наталия Сурнина предложит поразмыслить над вопросом: "Почему композиторы ХХ века так любят Шекспира?" История знает более 300 опер на шекспировские сюжеты, из них около 200 написаны после 1945 года. Завершит лекционный курс встреча с историком театра, шекспироведом Алексеем Бартошевичем, которая состоится в воскресенье в 16:00 мск", - сообщила Горбунова, утчонив, что лекции проводятся бесплатно, по предварительной записи.

Кроме того, в перерывах между лекциями у всех желающих есть возможность принять участие в розыгрыше билетов на генеральную репетицию "Макбета".

"Встречу с режиссером спектакля Камой Гинкасом и художником Сергеем Бархиным мы решили провести уже после премьеры, 23 июня в 13:00 мск, чтобы зрители смогли пообщаться с постановщиками и обсудить впечатления от увиденного", - заключила пресс-атташе МАМТ.

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