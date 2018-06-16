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В Амстердаме представили скульптуры Антонио Кановы

Культура
16 июня, 9:18 UTC+3 АМСТЕРДАМ /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

Центральным элементом выставки является работа "Три грации", отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

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© Виталий Чугин/ТАСС

АМСТЕРДАМ, 16 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. "Три грации", "Амур и Психея" и другие скульптуры Антонио Кановы (1757-1822) представлены на открывшейся в субботу выставке в амстердамском Эрмитаже. Экспозиция под названием "Классические красотки. Деятели искусства, Италия и эстетические идеалы XVIII века" посвящена неоклассицизму и продолжит свою работу до 13 января 2019 года.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, центральным элементом выставки является скульптура "Три грации" Антонио Кановы. Она практически никогда не вывозится из питерского Эрмитажа, однако в этот раз было решено сделать исключение. "Нам уже звонят со всех концов Европы и спрашивают, действительно ли скульптура выставлена в Амстердаме, - отметил он. - Люди готовы ехать издалека, только чтобы посмотреть на нее".

В общей же сложности на экспозиции представлены восемь из 14 имеющихся у Государственного Эрмитажа работ Кановы. "У нас лучшее в мире собрание Кановы, - подчеркнул Пиотровский. - Столько мы никогда не вывозим за раз, но здесь особый случай, это своя территория, Эрмитаж-Амстердам, и тут нужен манифест европейских ценностей. Потому что античная культура лежит в основе европейской культуры. И об этом иногда надо напоминать".

"Думаю, что выставка будет интересна и привлекательна для голландской аудитории, - отметила директор амстердамского Эрмитажа Кателейн Брурс. - Потому что в голландском искусстве представителей неоклассицизма очень мало, это направление не было популярно в нашей стране. Однако благодаря прекрасной коллекции Государственного Эрмитажа мы можем поделиться этой историей с голландской и европейской публикой".

В общей сложности на выставке представлены более 60 скульптур, картин и зарисовок. Помимо скульптур Кановы здесь можно увидеть известные работы еще более 20 итальянских мастеров, в том числе Помпео Батони (1708-1787), Антона Рафаэля Менгса (1728-1779) и Джованни Пиранези (1720-1778).

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Персоны
Пиотровский, Михаил Борисович
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