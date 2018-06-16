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Премьер Турции обвинил организаторов "Евровидения" в политизированности конкурса

Культура
16 июня, 15:02 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 16, июня. /ТАСС

Бинали Йылдырым также считает, что организаторы занимались подтасовкой голосов

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АНКАРА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил организаторов песенного конкурса "Евровидение" в политизированности. Об этом сообщило в субботу Анатолийское агентство.

"Израиль на "Евровидении" представляла очень слабая исполнительница. В этом году [песенный] конкурс носил политический характер. Победу присудили Израилю, хотя эта страна не набрала достаточного количества баллов", - сказал он, комментируя отказ Турции от участия в "Евровидении".

Йылдырым также обвинил организаторов в "спланированной подтасовке голосов при голосовании". "Они изменили процесс голосования, и все для того, чтобы очередной песенный конкурс прошел в оккупированном Иерусалиме", - отметил глава турецкого кабмина. Он также выразил мнение, что подобные действия организаторов вызовут "новый виток межрелигиозного противостояния на Ближнем Востоке".

"Евровидение" должно состояться через год в Израиле в соответствии с правилами конкурса, так как 13 мая 2018 года в Лиссабоне победу одержала израильтянка Нетта Барзилай. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что "Евровидение-2019" пройдет в Иерусалиме.

Представители Европейского вещательного союза сообщили 7 июня ТАСС о том, что Израиль будет должен "предложить как минимум два города для проведения "Евровидения".

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Персоны
Йылдырым, Бинали Нетаньяху, Биньямин
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