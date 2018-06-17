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Мариинка представит оперетту "Кандид" в честь 100-летия со дня рождения Бернстайна

Культура
17 июня, 0:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

В главных партиях выступят солисты Академии молодых оперных певцов театра

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мариинский театр представит в воскресенье оперетту "Кандид" Леонарда Бернстайна в честь 100-летия со дня рождения композитора (1918-1990). Это произведение прозвучит в концертном исполнении на Новой сцене Мариинки, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.

"Впервые в Мариинском театре 17 июня прозвучит комическая оперетта "Кандид" Леонарда Бернстайна. В главных партиях выступят солисты Академии молодых оперных певцов театра. Концертное исполнение пройдет под управлением художественного руководителя Американского симфонического оркестра и президента Бард-колледжа Леона Ботстайна", - рассказали в пресс-службе.

Бернстайн - один из крупнейших дирижеров XX столетия, пианист, педагог и композитор, юбилей которого широко отмечается в 2018 году во всем мире.

Оперетту "Кандид" по мотивам сатирического романа Вольтера "Кандид, или Оптимизм" (1758) композитор создал на стыке мюзикла, оперы и оперетты. Параллельно с "Кандидом" Бернстайн работал над одним из самых знаменитых своих сочинений - "Вестсайдской историей". Сценическая жизнь оперетты началась в 1956 году в Нью-Йорке без особого успеха, поскольку поклонникам мюзиклов "Кандид" показался слишком академичным, а любителям оперы - чересчур "бродвейским".

"Как его называть - опереттой, комической оперой или чем-то еще - пусть решают другие. Может оказаться, что это некая новая форма. Аналогов ему в нашем театре, похоже, нет, так что время покажет", - отвечал на эту критику композитор. Сейчас оперетту регулярно ставят по всему миру, а увертюра и ария Кунигунды часто звучат в концертных программах.

Классик американской музыки Леонард Бернстайн неоднократно был в России, начиная с 1959 года, когда Нью-Йоркский филармонический оркестр под его управлением сыграл в Москве и Ленинграде "Весну священную" Игоря Стравинского - сочинение, на тот момент не исполнявшееся в Советском Союзе. По свидетельству музыковеда Соломона Волкова, "кумирами Бернстайна были Петр Чайковский и Дмитрий Шостакович". Последний Ленинград Бернстайн посетил в июле 1989 года - чуть более чем за год до своей смерти.

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