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Группа "Ногу свело!" осенью отметит 30-летие в Кремлевском дворце

Культура
17 июня, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Музыканты также планируют выпустить совместный альбом с другими артистами, отметил лидер группы Максим Покровский

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российская рок-группа "Ногу свело!" 30 ноября даст концерт "30 лет назло шоу-бизнесу" в Государственном Кремлевском дворце. Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель и лидер коллектива Максим Покровский.

Интервью

Максим Покровский

Максим Покровский: "Хару Мамбуру" остается одной из главных песен "Ногу свело!"

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"Юбилей группы будем отмечать в Кремле 30 ноября концертом под названием "30 лет назло шоу-бизнесу", - сказал Покровский.

К праздничной дате коллектив запустил специальный проект на своем Youtube-канале. "Мы запустили проект "30/30", более длинное название - "30 лет за 30 недель", - сообщил Покровский. - Мы там рассказываем об истории группы, каждый год - маленький эпизод от 8 до 12 минут. Мы рассчитали так, что последний выпуск должен попасть на ту самую неделю, когда будет шоу в Кремле".

Кроме того, музыканты хотят отметить юбилей совместным альбомом с коллегами: "предложить разным молодым артистам коллаборации, в основном на базе песен нашей группы". По словам Покровского, возможно сотрудничество "Ногу свело!" с рэпером Noize MC, группами 25/17 и Therr Maitz.

Группа "Ногу свело!" была основана в 1988 году в Москве. Творчество группы разнопланово, музыканты играют в таких стилях, как поп-панк, альтернативный рок, панк-рок, ска-панк, экспериментальный рок и другие. Лидером и автором практически всех текстов и музыки является Максим Покровский. Среди самых известных песен "Ногу свело!" - "Хару Мамбуру", "Наши юные смешные голоса", "Я не последний герой", "Идем на восток!", "Московский романс" и другие.

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