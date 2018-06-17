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В Тамбове учредили фестиваль "Сандро Гегечкори вместе с Сергеем Рахманиновым"

Культура
17 июня, 10:53 UTC+3 ТБИЛИСИ 17 июня. /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Первый фестиваль состоится 20 сентября 2018 года

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ТБИЛИСИ 17 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. В Тамбове учредили фестиваль под названием "Сандро Гегечкори вместе с Сергеем Рахманиновым". Об этом в субботу журналистам в Тбилиси сообщил лауреат нескольких международных конкурсов, 18-летний грузинский пианист Сандро Гегечкори. По его словам, эта идея воплотилась в жизнь благодаря усилиям руководства действующего там музея-усадьбы Сергея Рахманинова.

"Первый такой фестиваль состоится 20 сентября текущего года в Тамбове, он откроется моим сольным концертом. Я исполню произведения Рахманинова", - рассказал пианист. По его словам, в рамках мероприятия пройдут также вечера камерной и вокальной музыки. "На фестивале будут и сюрпризы, о них сейчас не буду говорить - сообщу позднее", - отметил Гегечкори, подчеркнув, что для него "большая честь выступать" на этом музыкальном смотре.

Сандро Гегечкори родился 17 сентября 2000 года в городе Чиатура (запад Грузии), там же окончил музыкальную школу, с 10 лет сочиняет собственные произведения. Он также закончил "Школу десятилетки талантов" при тбилисской музыкальной школе им. Захария Палиашвили. В 2016 году музыкант дал сольный концерт в Доме-музее Бетховена в Вене, где исполнил произведения Моцарта, Бетховена, Листа, в 2017 году выступил в Москве, в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. Петра Чайковского.

В июле прошлого года Гегечкори стал обладателем гран-при Международного конкурса фортепианной, вокальной и камерной музыки Фойриха (Feurich International Piano, Vocal and Chamber Music Competition). В октябре 2017 года он дал сольный концерт в Тамбове - на родине Рахманинова, выступление прошло в концертном зале Музея-усадьбы "Ивановка". В марте 2018 года Гегечкори выступил в американском Детройте, исполнив произведения Шопена, Листа, Рахманинова и Моцарта в сопровождении симфонического оркестра Детройта.

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