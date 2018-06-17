Мариинский театр готов выступить в Саудовской Аравии с оперным спектаклем

ДАХРАН /Саудовская Аравия/, 17 июня. /ТАСС/. Мариинский театр, после успешного выступления на открытии культурного центра "Итра" в Дахране 16 июня, готов привезти сюда и постановку оперного спектакля. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель - генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Я думаю, этот комплекс ("Итра", культурный центр - прим. ТАСС) наверняка приспособлен для показа театральных спектаклей. Может быть, мы сюда как-нибудь привезем и оперные спектакли. Я буду естественно к этому готов", - сказал он.

По словам Гергиева, Мариинка может в будущем сотрудничать с "Итрой" более плотно. "Мы договорились здесь с художественным руководителем, будем продолжать сотрудничать", - отметил он.

"Здесь (на открытии центра - прим. ТАСС) несколько министров было, я с ними познакомился. С кем-то я виделся в Давосе, с кем-то в Москве. Так что, я думаю, у нас есть перспективы", - сказал Гергиев.

Маэстро оказался доволен реакцией местной публики на выступление оркестра. "Да, это был хороший опыт", - сказал дирижер.

О симфоническом концерте

Оркестр Мариинки выступил в субботу на открытии культурного центра "Итра" в Дахране, где расположена штаб-квартира крупнейшей в мире по добыче нефти компании Saudi Aramco. Приезд российских музыкантов был организован Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco. По словам организаторов, выступление оркестра Мариинки стало первым симфоническим концертом мирового уровня на территории Саудовской Аравии.

Оркестр сыграл 12 популярных классических сочинений Сергея Прокофьева, Антонио Вивальди, Эдварда Грига, Йозефа Гайдна, Густава Малера и Камиля Сен-Санса. Арии из опер Джакомо Пуччини и Вольфганга Амадея Моцарта исполнили солисты театра Айгуль Хисматуллина и Евгений Ахмедов.

Выступление оркестра прошло при полном зале, насчитывающем 900 мест. В воскресенье музыкальный коллектив покажет ту же программу. По словам организаторов, билеты на оба концерта были распроданы задолго до их проведения.

Центр "Итра" (в переводе с арабского "богатый знаниями") был построен в Дахране два года назад, но в субботу открыл свои двери для широкой публики. Комплекс вмещает в себя кинозал, библиотеку, театр, музей искусств, художественную галерею и центр детского творчества.