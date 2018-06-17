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РФПИ поможет провести неделю русской культуры в Саудовской Аравии

Культура
17 июня, 11:50 UTC+3 ДАХРАН Аравия/ 17, июня. /ТАСС

Фонд привозит в королевство самое лучшее из российской культуры, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

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Министр энергетики РФ Александр Новак, вице-премьер РФ Ольга Голодец, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и министр информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад (слева направо)

Министр энергетики РФ Александр Новак, вице-премьер РФ Ольга Голодец, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и министр информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад (слева направо)

© ТАСС

ДАХРАН /Саудовская Аравия/, 17 июня. /ТАСС/. Неделя русской культуры пройдет в Саудовской Аравии в ноябре этого года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в ее подготовке, сообщил журналистам в воскресенье глава суверенного фонда Кирилл Дмитриев.

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В субботу в Дахране состоялся первый в истории Саудовской Аравии концерт симфонической музыки мирового уровня, который исполнил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Приезд российских музыкантов в нефтяную столицу королевства организовали РФПИ и крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco.

"У нас будет русская неделя здесь [в ноябре]. Мы будем помогать привозить сюда лучшее, что есть в российской культуре", - сказал Дмитриев, поделившись также впечатлениями от выступления российского оркестра.

"Мы считаем, что очень впечатляющий концерт. Несмотря на то, что США являются традиционным союзником Саудовской Аравии, именно российский оркестр выступил на открытии. Это очень важный момент в наших отношениях, потому что саудиты видят, что мы привозим самое лучшее из российской культуры", - сказал он.

Он также добавил, что Саудовская Аравия обратилась к РФПИ с просьбой, "чтобы мы отправили их музыкантов к нам в различные учреждения".

Концерт в Дахране

Оркестр Мариинки выступил в субботу на открытии культурного центра "Итра" в Дахране, где расположена штаб-квартира Saudi Aramco.

Оркестр сыграл 12 популярных классических сочинений Сергея Прокофьева, Антонио Вивальди, Эдварда Грига, Йозефа Гайдна, Густава Малера и Камиля Сен-Санса. Арии из опер Пуччини и Моцарта исполнили солисты театра Айгуль Хисматуллина и Евгений Ахмедов.

Выступление оркестра прошло при полном зале, насчитывающем 900 мест. В воскресенье музыкальный коллектив повторно выступит с этой программой. По словам организаторов, билеты на оба концерта были распроданы задолго до их проведения.

Центр "Итра" (в переводе с арабского - "богатый знаниями") был построен в Дахране два года назад, но в субботу впервые открылся для широкой публики. Комплекс вмещает в себя кинозал, библиотеку, театр, музей искусств, художественную галерею и центр детского творчества.

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