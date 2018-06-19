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Жена Кобзона сообщила, что состояние здоровья артиста не ухудшалось

Культура
19 июня, 0:09 UTC+3

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации певца

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Материал из 1 страницы
Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 18 июня. Жена российского певца, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон, в комментарии телеканалу "360" прокомментировала сообщения об ухудшении самочувствия мужа.

Ранее СМИ сообщили о том, что певец понедельник был госпитализирован в один из московских онкологических центров с жалобами на ухудшение здоровья.

"Хорошо, нормально здоровье", - сообщила она телеканалу, подчеркнув, что "все в порядке". Супруга артиста не ответила на вопрос о том, находится ли он в больнице, назвав вопрос "бестактным".

Кобзон - советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы РФ. Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского Комсомола (1976), премии Правительства РФ (2011).

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