Театры кукол впервые выступят на международном фестивале "Голоса истории" в Вологде

ВОЛОГДА, 19 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. XIV международный театральный фестиваль "Голоса истории" открывается во вторник в Вологде с участием театров из России, Чехии, Болгарии, Армении, ДНР (провозглашенная Донецкая народная республика). Впервые в рамках фестиваля свое искусство представят кукольные театры, рассказал ТАСС заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

"Мы сохранили основную цель, которую преследовали все 14 лет проведения этого фестиваля - это освоение историко- архитектурной среды театральными средствами, поскольку спектакли проводятся на площадках уникальных памятников архитектуры и истории. Но в этом году мы открыли новую страничку фестиваля, предоставлена возможность выступить театрам кукол. Они идут вне конкурсной программы, но так мы расширяем границы фестиваля и привлекаем еще и маленького зрителя", - рассказал ТАСС заместитель губернатора области.

Традиционно пройдут круглые столы, обсуждение спектаклей, актерские театральные капустники - все закулисные мероприятия в основном будут организованы для представителей профессионального театрального сообщества. Однако зрители тоже получат возможность пообщаться с актерами в неформальной обстановке. И спектаклей в рамках фестиваля в этом году больше, отметил Васильев.

Церемония открытия состоится во вторник вечером на Кремлевской площади в Вологде с участием коллективов области и уличного театра "Пластилиновый дождь" из Самары. Сразу после в Вологодском драмтеатре будет показан спектакля Московского губернского театра "Веселый солдат" по одноименной повести Виктора Астафьева. Главный герой - сам писатель, который вглядывается в свое прошлое простого солдата Великой Отечественной войны. Эту роль исполняет заслуженный артист России Борис Галкин. 20 июня он проведет творческий вечер в областной филармонии.

Фестиваль проходит с 19 по 27 июня в Вологде, Кириллове и Череповце, на открытых площадках уникальных памятников архитектуры - Вологодского кремля, Кирилло-Белозерского музея-заповедника, череповецкого музея "Усадьба Гальских".

Программа для детей и взрослых

Так, Московский театр кукол покажет традиционную народную комедию "Петрушка", театр кукол Остравы из Чехии - спектакль по сказке Братьев Гримм "Пряничный домик", кукольный театр "Трио" из болгарского города Бургаса - музыкальное путешествие по миру "Оттуда и отсюда", Театр кукол Karlsson haus из Санкт-Петербурга - историю странствий "Одиссей", а Московский детский камерный театр кукол - вариацию по роману Михаила Шишкина "Письмовник".

В основной программе фестиваля Ульяновский драмтеатр имени Ивана Гончарова покажет драму "Царь Федор Иоанович", театр драмы Карелии "Творческая мастерская" - драму по пьесе Максима Горького "Васса Железнова", Ереванский государственный театр пантомимы - мимодраму по мотивам армянской средневековой книги "Айсмавурк" (Житие Святых), Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна - современную притчу о любви и смерти по пьесе Александра Селина "Светлое будущее".

Мытищинский театр драмы и комедии "Фест" покажет спектакль "Поцелуй власти" по пьесе Джеймса Голдмена "Лев зимой", Новый художественный театр из Челябинска - постановку "К тебе, земля обетованная" по одноименной пьесе Жана-Клода Грюмбера. В рамках фестиваля свои спектакли также представят Пермский театр "У моста", Белгородский государственный академический драмтеатр, театр "Ковчег" из Санкт-Петербурга. Творческое объединение "Таратумб" и Музей истории ГУЛАГа из Москвы привезли кукольную мистерию "И дольше века длится день" по одноименному роману Чингиза Айтматова. Завершит фестиваль "Современный концерт" от московского театра-студии "Июльансамбль" - реконструкция XX века через шлягеры тех лет.