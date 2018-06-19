Сорок древних резных икон "Русского Севера" представят на выставке в Вологде

ТАСС, 19 июня. Музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" представит на выставке в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике Вологодской области 40 древних резных икон Поморья XVI-XX веков, сообщила пресс-служба министерства культуры Архангельской области.

"Сорок произведений резной пластики из собрания музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" представят на выставке "Красота резного образа" в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике", - говорится в сообщении.

В 1990-е годы музей "Художественная культура Русского Севера" представил более 200 экспонатов в Государственной Третьяковской галерее в Москве на выставке "Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера".

Выставка "Красота резного образа" в Народном доме Кирилло-Белозерского музея-заповедника будет проходить с 29 июня по 15 августа при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Всего на выставке будут представлены более 500 предметов из музеев Вологды, Кириллова, Архангельска, Каргополя, Великого Устюга, а также из многих частных собраний России.