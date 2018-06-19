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В Петербурге прошла российская премьера сочинения Родиона Щедрина "Балалаечка-минорочка"

Культура
19 июня, 20:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Солисткой выступила лауреат международных конкурсов Екатерина Сергеева

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская премьера сочинения "Балалаечка-минорочка" Родиона Щедрина прошла во вторник на XXVI музыкальном фестивале "Звезды белых ночей". В концертном зале Мариинского театра произведение прозвучало под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

"Программа с российской премьерой "Балалаечки-минорочки" стала одним центральных событий фестивального блока, посвященного творчеству большого друга Мариинского театра Родиона Щедрина. На концерте побывала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, сидевшая в зале рядом с композитором", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.

"Балалаечку-минорочку", которая представляет собой романс в народном стиле, Щедрин написал в 2015 году. Солисткой выступила лауреат международных конкурсов Екатерина Сергеева (меццо-сопрано).

Также в рамках концерта "Щедрин" прозвучали романс в народном стиле "Таня-Катя" (солистка - Пелагея Куренная) и Концерт для фортепиано, виолончели и оркестра "Романтическое приношение" Солистами выступили пианист Сергей Редькин и виолончелист Александр Рамм.

Музыка Щедрина представлена и на балетной афише фестиваля. Это "Кармен-сюита" в хореографии Альберто Алонсо и два балета в хореографии Алексея Ратманского "Анна Каренина" по роману Льва Толстого и "Конек-Горбунок". 

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Щедрин, Родион Константинович
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