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Более 20 театральных и фольклорных коллективов участвуют в фестивале в Псковской области

Культура
20 июня, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В фестивале "Затея сельской остроты" принимают участие коллективы из регионов России и Латвии

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Участниками четырнадцатого фестиваля любительских театров и фольклорных программ "Затея сельской остроты", который проходит в Псковской области, стали 23 коллектива из регионов России и латвийского города Резекне. Об этом сообщила ТАСС директор Псковского областного центра народного творчества Лариса Федорова.

"В этом году участие принимают 23 коллектива, музейного комплекса "Пушкинская деревня" в Бугрово. Устраивают представления и в большом гумне (деревянное сооружение, в котором сушили снопы и молотили зерно), и на открытом воздухе. Каждый год приезжают театральные коллективы, они показывают свои спектакли жюри и зрителям, туристам, а вечером жюри и руководители коллективов подводят итоги дня", - сказала она.

Большинство участников фестиваля приехали в Бугрово из районов Псковской области и близлежащих регионов. "Наш фестиваль открытый, и в этом году приезжает из латвийского города Резекне русская община - в этом году это единственные заграничные гости", - пояснила Федорова.

Торжественное открытие "Затея сельской остроты" сопровождалось традиционным запуском водяной мельницы. Также в каждый из трех фестивальных дней будет проходить презентация блюд "Любимое блюдо Пушкина".

"Участники презентации готовят и представляют самую разную еду и напитки - кисель, морс, пироги, салаты - и пытаются привести доказательства того, что именно это блюдо Пушкин любил больше всего. Объяснение свое они выстраивают не только с опорой на произведения поэта, но и на архивные источники", - сказала директор областного центра народного творчества.

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