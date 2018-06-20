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Прощание с художником Евгением Вахтанговым пройдет в Москве 22 июня

Культура
20 июня, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Позднее состоится кремация, урну с прахом захоронят в могиле его деда на Новодевичьем кладбище

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Прощание с внуком основателя Театра им. Вахтангова художником Евгением Вахтанговым, который скончался 19 июня на 76-м году жизни, пройдет в Москве 22 июня. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Церемония прощания с Евгением Сергеевичем состоится 22 июня в 12:00 в храме Успения Пресвятой Богородицы (Большой Власьевский переулок, 2/2)", - сказала Кузьмина, добавив, что затем состоится кремация - урну с прахом захоронят в могиле Евгения Багратионовича Вахтангова на Новодевичьем кладбище.

Евгений Сергеевич Вахтангов родился 15 декабря 1942 года в Омске, где в годы войны Вахтанговский театр находился в эвакуации. Окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова в 1970 году. Работал в жанре портрета, натюрморта, пейзажа, в последнее время занимался абстрактным пуантилизмом.

Работы художника вошли в собрание Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, находятся в частных коллекциях в России, Франции, США, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии, Швейцарии, Австралии.

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