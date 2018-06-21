Мариинский театр покажет премьеру оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Мариинский театр покажет в четверг премьеру оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", которая впервые увидела здесь свет рампы в начале прошлого века. На этот раз одна из любимых опер композитора поставлена на Новой сцене театра и будет исполнена под управлением музыкального руководителя спектакля народного артиста России Валерия Гергиева, сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинки.

Премьера вошла в программу XXVI музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" как одно из главных событий этого праздника.

"Мы ставим не бытовую драму, мы ставим трагедию в духе Шекспира. Все главные герои - и злодеи, и жертвы - погибают, пусть даже не все на глазах у зрителей. Смерть - закономерный итог истории, в которой герои ведомы страстью обладания. Это спектакль внятный, ясный, прозрачный, с графичной пластикой, спектакль о любви, о том, как она, превращаясь в страсть, начинает убивать", - представил журналистам свой спектакль режиссер, народный артист России Александр Кузин, который ранее поставил здесь оперу Родиона Щедрина "Не только любовь".

По словам постановщика, "для трагедии такого масштаба нужно пространство, и мы вместе с художником Александром Орловым решили создать это пространство на сцене. Мы не "мусорим" ненужными деталями, солисты должны быть всегда в центре внимания, крупным планом.

Главные партии готовят ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра: Юрий Воробьев, Станислав Трофимов, Олег Сычёв (Василий Собакин), Виолетта Лукьяненко, Анна Денисова, Екатерина Гончарова, Анастасия Калагина (Марфа), Алексей Марков, Владислав Сулимский, Кирилл Жаровин, Эдем Умеров (Григорий Грязной), Михаил Петренко, Андрей Серов, Михаил Колелишвили, Илья Банник (Малюта Скуратов), Юлия Маточкина, Екатерина Сергеева (Любаша).

"Царская невеста" - девятая опера Римского-Корсакова, которую он сам выделял наравне со "Снегурочкой" среди любимых сочинений. Его премьера была неоднозначно принята критикой, которая писала об "опрощении" композитора, стремившегося к "примирению требований новой музыкальной драмы с формами старой оперы". Однако у московской публики - после премьеры силами Товарищества артистов частной оперы в 1899 году и у петербургской - после премьеры на сцене Мариинского театра в 1901 году - "Царская невеста" имела большой успех. В Мариинском театре она ставилась неоднократно, каждый раз выводя на сцену ведущих солистов своего времени.