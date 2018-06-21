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AFP: на аукционе в Париже не смогли продать манускрипт Моцарта

Культура
21 июня, 10:09 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

За часть партитуры оперы "Свадьба Фигаро" планировалось выручить до полумиллиона евро

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ПАРИЖ, 21 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французскому аукционному дому Ader Nordmann не удалось во вторник найти желающего приобрести уникальный манускрипт Моцарта 1786 года - часть партитуры оперы "Свадьба Фигаро". Об этом сообщило агентство AFP.

Аукцион проводился в рамках начатых еще в прошлом году распродаж раритетов, конфискованных у компании Aristophil, своего рода "финансовой пирамиды", действовавшей под видом объединения, снабжавшего коллекционеров редкими рукописями за сделанные ими финансовые взносы. После ее банкротства оставшиеся раритеты были конфискованы и теперь распродаются государством.

Ожидалось, что частичная партитура "Свадьбы Фигаро", содержащая первую версию одной из сцен последнего акта оперы, будет приобретена примерно за €400-500 тыс. Однако несмотря на то, что эксперты расценивали данный лот как "великолепный", желающих выложить за него полмиллиона не нашлось. Как сообщил агентству эксперт Тьерри Боден, "эти четыре рукописные листка имеют огромное значение для ценителей творчества Моцарта, так как наглядно показывают, какими путями шло его творчество, какими был ход его мысли при выстраивании сцены последнего акта оперы".

В то же время ушла с молотка за €650 тыс. рукописная партитура "Фауста" Роберта Шумана - превысив при этом предполагаемую цену в €600 тыс. Речь идет о первом наброске "Сцены из "Фауста" Гете - ведущего произведения немецкого композитора, первоначально создававшегося к 100-летию со дня рождения поэта. Аукционный дом сообщил, что это - "почти полный манускрипт партитуры, подчас с несколькими версиями сцен и записями, относящимися как к первым наброскам, так и к окончательным оркестровкам". Примечательно, что Шуман начал писать в 1844 году произведение с завершающей сцены и продвигался таким образом до самой первой, начальной сцены.

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