Театр имени Вахтангова закроет 97-й сезон уличным праздником на Арбате

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова закроет в пятницу свой 97-й сезон уличным праздником на Арбате. Концерт, в котором примут участие вахтанговцы всех поколений - от корифеев труппы до студийцев, состоится при любой погоде и начнется в 20:00 мск, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

Собеседница агентства напомнила, что традиция закрывать сезон концертом на Арбате родилась девять лет назад. Ее инициатором стал художественный руководитель театра Римас Туминас, идея была поддержана артистами всех поколений.

"На этот раз на импровизированную сцену, установленную перед главным входом в театр, выйдут Василий Лановой, Евгений Князев, Юлия Рутберг, Алексей Гуськов, Ольга Тумайкина, Александр Олешко, Мария Волкова, Наталья Винокурова, Денис Самойлов, Юрий Цокуров, Полина Чернышова, Полина Кузьминская", - перечислила пресс-атташе. Ведущими вечера выступят Марина Есипенко и Кирилл Рубцов. В программе - поэзия, народные песни, джазовые композиции и музыкальные номера из спектаклей театра.

"В этом году закрытие сезона Вахтанговского театра пришлось на 22 июня - день начала Великой Отечественной войны, что не могло не отразиться на тематике уличного действа, в котором прозвучат стихи и песни героических военных лет," - отметила Кузьмина.

Она уточнила, что одновременно на основной сцене театра будет идти последний спектакль сезона - трагедия Софокла "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса. По окончании спектакля занятые в нем актеры-вахтанговцы, а также участники Хора - артисты Национального театра Греции - присоединятся к уличному празднику, который завершится в 23:00 мск грандиозным фейерверком.

"Новый, 98-й сезон Театр имени Вахтангова откроет 15 сентября премьерой спектакля "Фальшивая нота" по пьесе Дидье Карона в постановке Римаса Туминаса. В ролях - народные артисты России Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов", - заключила пресс-атташе Театра Вахтангова.