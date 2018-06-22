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В Пекине состоялась презентация романов российских писателей на китайском языке

Культура
22 июня, 15:37 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Даниил Смирнов

В число переведенных произведений вошли книги Виктора Пелевина "Generation P", Людмилы Улицкой "Казус Кукоцкого", Владимира Сорокина "Теллурия" и Алексея Варламова "Мысленный волк"

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ПЕКИН, 22 июня. /Корр. ТАСС Даниил Смирнов/. В Столичном педагогическом университете Пекина состоялась презентация четырех романов современных российских писателей, переведенных на китайский язык. В самое ближайшее время китайские любители литературы смогут прочитать произведения Виктора Пелевина "Generation P", Людмилы Улицкой "Казус Кукоцкого", Владимира Сорокина "Теллурия", Алексея Варламова "Мысленный волк".

Лучшие произведения

"Мы выбрали эти романы к переводу на китайский язык по нескольким причинам. Во-первых, их авторы - самые знаменитые современные российские писатели. Во-вторых, все эти произведения - шедевры, и самые хорошие произведения за последние двадцать лет. В-третьих, мы считаем, эти книги продолжением традиций творчества русского романа", - заявил ТАСС президент Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, профессор Столичного педагогического университета Пекина, кавалер российского ордена Дружбы Лю Вэньфэй.

По его словам, изначально к публикации планировались пять романов. Однако из-за технических сложностей не удалось вовремя завершить работу над произведением Виктора Ерофеева "Хороший Сталин".

Самый красивый русский язык - это художественный

Как отметил профессор, художественная литература всегда помогает тому, кто изучает русский язык и культуру. "Самый чистый, самый красивый русский язык - это художественный литературный", - подчеркнул он.

"Для начинающих китайских русистов работать с русским романом гораздо труднее, чем со стихотворением или коротким рассказом. Поэтому мы решили, что составляем именно серию романов. Читая их человек сможет сопоставлять написанный текст с оригиналом. Эти книги станут своего рода учебником по переводу для тех, кто учит русский язык и поможет всем начинающим русистам", - отметил профессор.

Продолжение следует

По словам Лю Вэньфэя, на этих четырех книгах серия не окончится. "Наша серия будет открытой. И в следующие десять, а может быть двадцать лет мы продолжим переводить на китайский язык современные русские произведения", - добавил Лю Вэньфэй.

По его словам, кроме романа "Хороший Сталин" в ближайшее время будет подготовлено к публикации еще одно произведение.

"Мы уже выбрали продолжение, которым станет роман Гузели Яхиной "Дети мои". Мы сейчас находимся в процессе урегулирования юридических формальностей, связанных авторскими правами, ведем переговоры с ее агентом. Надеюсь, что скоро подпишем все необходимые документы. Эта книга станет шестой в серии", - заключил профессор.

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