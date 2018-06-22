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Выход третьей части фильма "Вий" ожидается в 2020 году

Культура
22 июня, 16:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, июня. /ТАСС

В картине примет участие актер Мэл Гибсон

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Выход триквела фильма "Вий" 2014 года "Путешествие в Индию. На пороге бессмертия" запланирован на 2020 год. Планируется, что в картине будет сниматься Мэл Гибсон, сообщил в пятницу ТАСС продюсер проекта Алексей Петрухин, который приехал в Екатеринбург на специальный показ военной драмы "Прощаться не будем".

"Мы работаем. <…> Мы часть уже отсняли материала, часть съемок будет в конце года и зимой - часть в Индии, часть в Китае. Я думаю, что в 2020 году будет все-таки выход третьей части. <…> Есть договоренность, будет Мэл Гибсон одним из ключевых актеров", - сказал Петрухин.

Он отметил, что триквел "Путешествие в Индию. На пороге бессмертия" является совместным проектом России, Китая и Индии. По предварительным данным, бюджет фильма составит $40 млн.

По сюжету новой картины, возвращаясь из Китая на родину в сопровождении казаков и новых китайских друзей, английский путешественник Джонотан Грин будет вынужден задержаться в Индии.

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