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Выставка "Уходят в море корабли" в Архангельске рассказывает о жизни моряков Севера

Культура
22 июня, 19:17 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 22, июня. /ТАСС

В экспозиции представлено более 70 работ советских художников 1930-70-х годов

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Образы моряков и рыбаков Севера, тема кораблей и в целом судостроения представлены на выставке "Уходят в море корабли", открывшейся в пятницу в музее изобразительных искусств в Архангельске и посвященной 325-летию российского судостроения. В экспозиции представлено 66 живописных и около 10 графических работ советских художников 1930-70-х годов, часть которых показывают впервые, передает корреспондент ТАСС.

"У нас в музее большая коллекция архангельских и других советских художников, на полотнах и графических работах которых изображены корабли, лодки, моряки, поморские села. Это поколение художников 1930-1970-х годов, они ходили в море с экипажами кораблей или на рыболовецкие промыслы. Обладая такой коллекцией, мы не могли пропустить дату 325 лет российскому судостроению и подготовили такую выставку, на которой показываем в том числе и ранее не экспонировавшиеся работы", - рассказала ТАСС куратор выставки Зоя Кулешова.

Одна из ранее не выставлявшихся работ - картина "Помор" московского художника Евгения Смирнова начала 1960-х годов. "У нас его триптих, но из триптиха мы взяли одну работу - такого былинного помора, стоящего с веслом и топором в руках, чтобы рубить лодку", - отметила собеседница агентства.

На картинах показаны как маленькие рыбацкие лодки в деревнях на побережье Белого моря, так и большие суда, которые ходили в дальние рейсы. "Центром экспозиции стали работы нашего признанного мариниста Виктора Петровича Преображенского, он для нас как местный Айвазовский, - рассказала куратор выставки. - Его работы 1950-60-х годов, когда он вместе с моряками ходил в плавание и запечатлел северные просторы".

В 2018 году в России отмечается 325-летие начала регулярного государственного судостроения.

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