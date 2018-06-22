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Башню Олафа в Выборгском замке планируют оборудовать лифтом

Культура
22 июня, 20:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, июня. /ТАСС

На башне расположена смотровая площадка

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Башня Олафа в Выборгском замке - самая узнаваемая высотная доминанта Выборга, на которой расположена смотровая площадка, будет оборудована лифтом для посетителей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

По словам представителей дирекции, эту идею высказал директор объединенного Выборгского музея-заповедника Владимир Цой. "Мы достигли понимания с государственным заказчиком о том, что в башне необходимо провести реставрацию существующей исторической лестницы. Нам необходимы дополнительные решения для увеличения возможности подъема посетителей на смотровую площадку башни. Мы бы хотели сделать еще одну лестницу и построить подъемник или лифт для туристов, которым сложно преодолеть 240 ступеней", - привела пресс-служба дирекции слова Цоя.

Как рассказали представители Северо-Западной дирекции, близится к завершению реставрация трех башен в Выборге. Строительные леса начали снимать с башни Олафа, но для посещения она откроется не раньше чем через 2,5 года.

Готовится к открытию после реставрации башня Ратуши - одна из двух сохранившихся построек первой крепостной стены, возведенная более 500 лет назад. Ей вернули исторический внешний облик, внутри отреставрировали лестницу, интерьеры. После реставрации в башне Ратуши впервые откроется экспозиция, которая расскажет о строительной истории башни разных эпох.

На реставрации находится еще один памятник федерального значения - Часовая башня. "Здесь активно идет ремонт металлических циферблатов, переборка часового механизма, реставрация подкупольного пространства, верхней части фасадов и интерьеров", - рассказали в пресс-службе.

Выборгский замок - единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Он был основан в 1293 году во время третьего шведского крестового похода. Его главная башня - четырехугольный каменный донжон - получила имя святого Олафа в честь в честь короля Олафа II Харальдссона, утвердившего христианство в Норвегии. Выборгский замок - самый популярный туристический объект Ленинградской области, ежегодно его посещают около полумиллиона туристов.

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