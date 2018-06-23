Умер один из основателей группы Pantera Винни Пол

ТАСС, 23 июня. Музыкант Винсент Пол Эбботт, наиболее известный как барабанщик и один из основателей хеви-метал группы Pantera Винни Пол, умер на 55-м году жизни. Об этом сообщается в субботу на странице коллектива в Facebook.

"Винсент Пол Эбботт (Винни Пол) скончался. Подробности произошедшего пока неизвестны. Семья музыканта просит проявить уважение к частной жизни в этой ситуации", - сказано в сообщении.

Эбботт основал группу Pantera вместе с младшим братом Даймбэгом Дэрреллом (Дэррелл Лэнс Эботт) в 1981 году. Коллектив пришел к успеху, когда место за микрофоном занял Фил Ансельмо в 1986 году. На протяжении карьеры Pantera записала девять студийных альбомов и четырежды была номинирована на Grammy.

После распада коллектива в 2003 году братья Эбботт основали новую группу Damageplan. В 2006 году совместно с участниками Mudvayne и Nothingface Винни Пол сформировал группу Hellyeah, за 12 лет его существования выпущено пять альбомов.