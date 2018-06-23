Большой театр собирается наладить ежегодные гастроли во Владимирской области

ДОБРОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Руководство Государственного академического Большого театра России ведет переговоры об организации ежегодных гастролей труппы во Владимирской области, где 23 июня на открытой площадке прошел концерт оркестра и солистов театра. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Мы хотим наладить сюда ежегодный приезд. Это достаточно сложно, потому что жизнь Большого театра сверстана на три года вперед <…> Мы не так часто, с сожалению, имеем возможность ездить по России, но поскольку здесь такая замечательная идея, я бы очень хотел, чтобы это стало постоянным", - сказал он, добавив, что сейчас ведутся переговоры о гастролях балетной труппы

В Доброграде прошел концерт, в котором приняли участие оркестр ГАБТ под руководством главного дирижера Тугана Сохиева и солисты оперной труппы, выступление состоялось на единственной в России сцене, расположенной на озере. Специально для гастролей театра площадка была реконструирована и расширена, чтобы разместить коллектив из 80 музыкантов. На выступление артистов приехало 2,5 тыс. зрителей. По словам Урина, каждое выступление на открытой площадке - уникальное событие для оркестра Большого театра.

"Мы действительно не выступаем на улице. У нас нет открытых выступлений. Было такое выступление с "Борисом Годуновым", это было во Пскове, мы играли спектакль в кремле Псковском, и это было такое событие интересное. Такой практики нет, к величайшему сожалению в связи с погодными условиями это не очень развито в России, и то, что делается во Владимирской области, уникально", - добавил Урин.

Арии из опер "Снегурочка" и "Майская ночь", "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Дон Паскуале", "Любовный напиток, "Сказки Гофмана", "Искатели жемчуга" и "Травиата" исполнили солисты ГАБТ Анна Аглатова, Богдан Волков, Анна Бондаревская, Игорь Головатенко, Олег Долгов.

Концерт стал продолжением серии фестивалей "Proдобро", проходящих на территории Доброграда. Первым из них в августе 2017 года стал праздник бардовской песни под руководством народного артиста России Олега Митяева. В феврале 2018 город принял фестиваль фигурного катания под руководством Евгения Плющенко, а в мае - фестиваль классической и оперной музыки Фабио Мастранджело. Концерт ГАБТ также вошел в культурную программу чемпионата мира по футболу.