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"Анна Каренина" вошла в тройку лучших романов в истории по версии The Daily Telegraph

Культура
24 июня, 3:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, июня. /ТАСС

Первое место в рейтинге издания занял роман "Миддлмарч" писательницы Джордж Элиот

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ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Роман "Анна Каренина" Льва Толстого (1828-1910) занял третье место в списке лучших романов в истории человечества, приведенном в субботу на сайте газеты The Daily Telegraph. Перечень из сотни лучших литературных произведений издание составило на основании мнения привлеченных критиков.

Издание напоминает, что классик американской литературы Уильям Фолкнер (1897-1962) считал "Анну Каренину" лучшим литературным произведением в истории.

На первой строчке в списке The Daily Telegraph расположился роман "Миддлмарч" английской писательницы Джордж Элиот (1819-1880, настоящее имя Мэри Энн Эванс). На втором месте "Моби Дик" американца Германа Мелвилла (1819-1891). Четвертую и пятую строчки заняли, соответственно, романы "Женский портрет" Генри Джеймса (1843-1916) и "Сердце тьмы" Джозефа Конрада (1857-1924).

В десятку попали такие литературные произведения, как "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста (1871-1922), "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте (1816-1855), "Бесчестье" Джона Максвелла Кутзее (род. 1940), "Миссис Дэллоуэй" Вирджинии Вулф (1882-1941) и "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса (1547-1616).

Помимо "Анны Карениной" в рейтинг попали еще несколько произведений русских писателей. В их числе "Лолита" Владимира Набокова (1899-1977), занявшая 54-е место, на 65-м - "Доктор Живаго" Бориса Пастернака (1890-1960), на 66-м -"Преступление и наказание" Федора Достоевского (1821-1881) и на 88-м - роман в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина (1799-1837).

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