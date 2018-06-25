5 лучших документальных фильмов о спорте, которые можно посмотреть во время ЧМ-2018

Можно выдохнуть: Россия досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира по футболу. Поэтому на неделе можно отдохнуть от бесконечных трансляций и спокойно посмотреть хорошие и умные фильмы, которые теперь доступны на новой онлайн-платформе неигрового кино Nonfiction.film, в том числе эти лучшие пять картин спортивной тематики.

"Барса: больше, чем клуб"

YouTube/ВОЛЬГА

От футбола не отвлекаемся: самое время посмотреть отличную документалку про один из лучших клубов планеты, "Барселону". Несмотря на то, что каталонцы уже несколько сезонов подряд не могут похвастаться большими успехами в Лиге чемпионов, и команду все чаще обходит их извечный соперник, мадридский "Реал", все равно "Барса" остается исторически важным клубом и уникальным футбольным коллективом. Внутри — интервью со знаменитыми игроками и тренерами, которые впервые согласились открыть секрет своих побед. Исповедь лучших и одних из самых дорогих спортсменов мира явно обогатит ваши знания об этом виде спорта. Если встретите на улице испанских болельщиков, приехавших на ЧМ, то вам будет о чем с ними поговорить.

"Златан. Начало"

YouTube/Official Russian Trailers

Фильм — портрет одного из лучших футболистов мира, ныне — нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси", Златана Ибрагимовича. Швед уже со стороны смотрит за успехами своей сборной на чемпионате, ведь он закончил карьеру в национальной команде. Поэтому пора посмотреть, что из себя представляет легенда вне игры. Из фильма вы узнаете о малоизвестных зигзагах его профессионального пути: о том, как Ибрагимович в золотом пиджаке и розовой рубашке поехал за рекордную сумму в голландский "Аякс", о драках и конфликтах за футбольным полем и, конечно, о секретах самых красивых голов. Посмотреть кино про Ибрагимовича стоит хотя бы потому, что он до последнего верит в победу российской сборной на этом мундиале. "Чемпионат мира выиграют россияне. Почему? Потому что я здесь. Я здесь, чтобы Россия победила", — признался он в интервью "Матч ТВ".

"Бег — это свобода"

YouTube/Beat Film Festival

Следующее всеобщее сумасшествие после футбола — это бег, который сегодня, пожалуй, не просто самый модный вид спорта, а что-то большее — art de vivre (искусство жить). Современный активный горожанин не представляет себя без утренней или вечерней пробежки и марафонов, на которые все сложнее записаться, потому что желающих хоть отбавляй. Этот фильм — оммаж бегу как пути освобождения человека, проявления его воли к жизни, как способу единения с природой. Главные герои фильма — иконы бегового движения, которые поделятся своим опытом. Каждая история — голливудский байопик. Вы познакомитесь с первой женщиной-марафонцем Кэтрин Швитцер, которая пробежала инкогнито Бостонский марафон в 1967 году (тогда женщинам было запрещено бегать на длинные дистанции), а также с рекордсменом и борцом за право всех талантливых любителей на профессиональную карьеру Стивом Префонтейном (в Голливуде о нем сняли целых два фильма — "Префонтейн" с Джаредом Лето и "Без предела" с Билли Крудапом). В общем, после этого кино вы побежите еще быстрее.

"Убойные серферы"

YouTube/Русский Репортаж

На дворе лето, и, чтобы не изжариться, как котлета, предлагаем отправиться ближе к воде. Серфинг — самый летний вид спорта. В этом кино мастер-класс дают самые безбашенные герои, два лучших серфера планеты. Двукратный чемпион мира Том Кэрролл и его ближайший друг и соперник Росс Кларк-Джонс из Австралии — современные бегущие по волнам. Экстремальщики покажут, как победить стихию, но в целом это кино не о спорте как таковом, а о силе настоящей дружбы, которая способна преодолеть любое, даже природное, препятствие, например, океанские штормовые волны. Залог успеха — не только в командной игре, но и в серьезной интеллектуальной подготовке, которая необходима даже в океане.

"Бобби Фишер против всего мира"

YouTube/Новые Трейлеры

После самого популярного вида спорта, футбола, неожиданно обратимся к шахматам. Сегодня матчи, где никто не бегает, а два человека в пиджаках просто сидят за столом и думают, снова всем интересны, и за этими соревнованиями следят теперь едва ли не пристальнее, чем за схватками мундиаля. Вспомним, что творилось во время последнего чемпионата, когда все ставили на нашего гроссмейстера Сергея Карякина, который все же уступил в тяжелой схватке Магнусу Карлсену. Как в этом случае не проложить параллель с противостоянием 1972 года за звание чемпиона мира по шахматам в Рейкьявике между Борисом Спасским из СССР и по-настоящему одержимым игрой Бобби Фишером из США. Документальный хит "Бобби Фишер против всего мира" рассказывает о том самом легендарном матче, где Бобби показал себя в наилучшем свете. Поверьте, это захватывает не меньше, чем остросюжетный триллер.

Денис Катаев