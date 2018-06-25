ГМИИ им. Пушкина создал первую в РФ карту сенсорной безопасности музейного пространства

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина выпустил первую в России карту сенсорной безопасности музейного пространства, предназначенную для людей со сниженным порогом сенсорной чувствительности. Об этом рассказала на пресс-конференции в музее в понедельник директор музея Марина Лошак.

"У нас появилась сенсорная карта музея. Это инструмент, который абсолютно необходим нам, чтобы продолжать те шаги, которые мы делаем навстречу людям, которые должны быть частью этого мира", - сказала Лошак. Она отметила, что карта предназначена в том числе для людей с ментальными нарушениями. По словам Лошак, ГМИИ первый музей в России, который создал подобную карту.

"Безопасно значит свободно. Люди с особенностями приходят, чувствуют себя комфортно, расслабленными, а значит могут познавать, в чем и состоит функция музея. Карта дает возможность понять, где для разных уровней специфики человека с особенностями есть разные маршруты", - добавила директор ГМИИ им. Пушкина.

Карта сенсорной безопасности позволит посетителям более комфортно чувствовать себя при посещении музея. Помещения музея на карте разделены на залы с минимальной сенсорной нагрузкой, которые рекомендуются для первого посещения. Залы с умеренной сенсорной нагрузкой рекомендованы для повторного посещения, а также для людей с умеренными сенсорными особенностями.

Карту можно получить при входе в музей. Также есть возможность подготовиться к визиту заранее, изучив карту в интернете. Выпуск осуществляется в рамках программы "Доступный музей".

Социальный комикс

"Мы постарались, чтобы в печатном виде карта была компактной и максимально интуитивно понятной человеку, который только что пришел в музей. На сайте вы найдете информацию гораздо более подробную. Это проект, о котором мы мечтали очень давно, начали его делать в 2016 году", - сказала руководитель отдела инклюзивных программ ГМИИ им. Пушкина Евгения Киселева.

Она добавила, что также музей создал социальный комикс. "Который мы предлагаем изучить всем посетителям, тьюторам, мамам, сопровождающим лицам людей, которые пришли в наш музей", - пояснила Киселева. Комикс знакомит со всеми этапами пребывания в музее, включая входную зону, гардероб и экспозиции залов, где максимально соблюдены условия для спокойного пребывания.

Интерактивная карта

"На сайте будет все больше и больше информации. Мы планируем запустить интерактивную форму для составления маршрута", - добавил нейробиолог, ведущий научный сотрудник Федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ Александр Сорокин.

По его словам, помимо цели обозначить пространства со сниженной и умеренной сенсорной нагрузкой, была задача выстроить маршруты так, что посетитель сумел увидеть произведения разнообразных жанров.

Для создания сенсорной карты был создан специальный комитет. В него, помимо специалистов Пушкинского музея, вошли представители благотворительного фонда "Абсолют- Помощь", Федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ, фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход", "Центра лечебной педагогики" и другие.

Комитет продолжит свою работу по консультированию пространств музейного городка, который создает ГМИИ им. Пушкина.

Доступный музей

ГМИИ им. Пушкина в 2016 году запустил программу "Доступный музей", которая объединяет выставочные и образовательные инициативы, а также мероприятия, направленные на создание удобной среды для посетителей с разными потребностями.