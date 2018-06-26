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Теодор Курентзис и MusicAeterna выступят в Концертном зале Чайковского в Москве

Культура
26 июня, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Выступление состоится 26 июня

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Оркестр MusicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета и его руководитель Теодор Курентзис во вторник представят программу Дягилевского фестиваля на столичной сцене - в Концертном зале им. Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

"26 июня посетители зала имени Чайковского получат возможность побывать на Дягилевском фестивале, не покидая Москвы. В столице будет представлена финальная программа форума, которая лишь двумя днями раньше прозвучит в Перми, - отметили в филармонии. - Сочинения Малера - Четвертую симфонию и песни из цикла "Волшебный рог мальчика" - исполнят Анна-Люсия Рихтер (сопрано), Флориан Бёш (бас-баритон) и оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса".

В филармонии уточнили, что пермский коллектив и маэстро уже второй год подряд выступают по приглашению учреждения. Так, в июне 2017 года хор MusicAeterna и международная команда солистов представили в Москве "Реквием" Моцарта за месяц, как исполнили это сочинение на Зальцбургском фестивале. "Так расширяется контекст московской культурной жизни, в который включаются крупнейшие музыкальные фестивали России и зарубежья", - отметили в пресс-службе.

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