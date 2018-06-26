Дальневосточный фестиваль "Мариинский" привезет русскую музыку и оперу в Японию и Китай

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Мероприятия Третьего международного фестиваля "Мариинский" в этом году снова пройдут не только в Приморском крае, но также в Китае и Японии. Об этом говорится в опубликованной официальной программе фестиваля.

Зрители Приморской сцены Мариинки увидят оперы "Дон Кихот" Жюля Массне в постановке Янниса Коккоса, "Тристан и Изольда" Рихарда Вагнера в постановке Дмитрия Чернякова, "Так поступают все" Вольфганга Амадея Моцарта, "Саломея" Рихарда Штрауса. Также маэстро Валерий Гергиев привезет в Гуанчжоу (Китай) оперу Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского. В рамках фестиваля он даст серию концертов с Молодежным оркестром Тихоокеанского музыкального фестиваля в Саппоро (Япония).

Балетная программа фестиваля в этом году включает такие балеты как "Дон Кихот" Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского, "Времена года" в хореографии Ильи Живого на музыку Макса Рихтера и "Золушка" Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского.

В этом году в программе Третьего международного фестиваля "Мариинский", который состоится во Владивостоке с 24 июля по 8 августа на Приморской сцене Мариинского театра, участвуют такие звезды, как Елена Стихина, Ирина Чурилова, Юлия Маточкина, Михаил Векуа, Нажмиддин Мавлянов, Роман Бурденко, Алексей Марков, Евгений Никитин, Юрий Воробьев, Михаил Петренко, Екатерина Кондаурова, Кристина Шапран, Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Кимин Ким и Владимир Шкляров.

Фестиваль "Мариинский" проводится во Владивостоке с 2016 года. На втором фестивале в июле-августе прошлого года было представлено 40 спектаклей и концертов, которые проходили не только во Владивостоке, но и в Китае, Республике Корея, Японии, а также в Уссурийске и Южно-Сахалинске.