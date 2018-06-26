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В Португалии умер музыкант и основатель рок-группы "До Мажор" Андрей Сучилин

Культура
26 июня, 11:13 UTC+3

Во время отпуска гитариста госпитализировали и ввели в медицинскую кому в Португалии, однако врачам не удалось его спасти

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Советский и российский музыкант, основавший известную в 80-х рок-группу "До Мажор", Андрей Сучилин скончался в больнице Португалии после продолжительной болезни. Об этом во вторник сообщается на сайте Агентства Социальной Информации.

"25 июня ушел Андрей Сучилин: наш коллега, журналист, психолог и виртуозный гитарист. Андрей Сучилин скончался в больнице португальского города Фару после долгой болезни", - говорится в сообщении.

Сучилин и его жена Лида Тихонович работали в Агентстве Социальной Информации и находились в отпуске. Гитарист заболел, его госпитализировали и ввели в медицинскую кому, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

В 1981 году Сучилин создал рок-группу "До Мажор" и стал одним из создателей Московской рок-лаборатории (общественная организация, осуществлявшая контроль над концертной деятельностью столичных рок-групп, прекратила деятельность в 1992 году - прим. ТАСС). В 1990 году музыкальный коллектив из четырех участников выпустил альбом "Ноэма", который был переиздан в полной версии в 2012 году.

В последние годы Сучилин, помимо работы корреспондентом в Агентстве Социальной Информации, занимался звукорежиссурой, аудиореставрацией старых музыкальных кассет, а также писал аранжировки и музыку к спектаклям.

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