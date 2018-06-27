"Сценаристы обхитрили сами себя": кинокритики объясняют второй сезон "Мира Дикого Запада"

На американском кабельном телеканале HBO и в российском онлайн-кинотеатре "Амедиатека" закончился второй сезон "Мира Дикого Запада", научно-фантастического сериала о парке развлечений, где живут роботы, выглядящие как люди, с которыми посетителям разрешено делать что угодно: убивать, калечить, насиловать. К концу сезона сюжет стал еще более запутанным, чем до этого, потому что сценаристы проекта стараются всячески избежать ответа на вопрос, кто же по сюжету во всем виноват и что с этим делать.

Мы попросили кинокритиков и журналистов рассказать о своих ощущениях от второго сезона главного проекта-заменителя "Игры престолов".

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Егор Москвитин, кинокритик, автор Esquire, Meduza и "Афиши":

Большинство научно-фантастических фильмов и сериалов, имеющих дело с искусственным интеллектом, до сих пор ищут ответ на вопрос, которому пятьдесят лет в обед. Потому что Филип К. Дик впервые издал роман "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" еще в 1968 году.

Сколько бы всего удивительного ни произошло с тех пор в мире, а герои фантастики — "Бегущего по лезвию", "Матрицы", "Искусственного интеллекта", отдельных серий "Черного зеркала" — все еще озабочены одной и той же проблемой: люди они или машины? Где граница между искусственным и первородным? В чем именно нам дана реальность — в ощущениях или мегабайтах?

Отступлений от правила, то есть попыток вывести человеческое за скобки и сосредоточиться на самопознании искусственного интеллекта, преступно мало. Из классики вспоминается разве что искусственная девушка по имени Хари, сыгранная Натальей Бондарчук в "Солярисе". Вышедшая из волн Океана, она пыталась абсорбировать личность когда-то живого человека, жены астронавта Кельвина. И хоть Хари и была проекцией, Тарковский снял (а Лем написал) редкий фильм не о притяжении неземного к земному, а о суверенитете искусственного разума.

С премьеры "Соляриса" в Каннах-1972 тоже прошло почти полвека, а воз и ныне там: если кто-то и снимает что-то о роботах, то сюжет опять вращается вокруг людей. "Мир Дикого Запада" в этом смысле — действительно прогрессивная история. Во втором сезоне живые люди окончательно перестали быть важными героями, а роботы избавились от последней рефлексии на тему того, как бы им стать человечнее. Джонатан Нолан и Лиза Джой написали сложную историю о том, как машины, обретая сознание, вовсе не стремятся воссоздать то, что было до них, — а строят мир будущего; для сценаристов, являющихся (предположительно) людьми, это огромный и героический шаг за пределы собственного разума.

Кстати, "Мир будущего" — это название фильма 1976 года, снятого вдогонку к оригинальному "Миру Дикого Запада". В том сиквеле что-то пошло не так, зато в продолжении сериала все складывается как нельзя лучше. Канал HBO уже сегодня удовлетворяет этические запросы зрителей, о которых те даже еще не знают. Пока Голливуд борется за новомодную инклюзивность, "Мир Дикого Запада" шагает куда дальше: это история, которой вообще не до людей. За эту прозорливость мы его и любим.

Развернуть Кадр из сериала "Мир Дикого Запада" © filmpro.ru Кадр из сериала "Мир Дикого Запада" © filmpro.ru

Николай Долгин, независимый кинокритик, постоянный автор ТАСС, The Hollywood Reporter и Buro 24/7:

Стоило "Миру Дикого Запада" закруглиться, как интернет наводнили интервью его создателей, рассусоливающих, что же там вообще произошло. Столь единодушное желание внести ясность намекает, что авторы слегка перемудрили в своем стремлении утереть нос фанатам, чьи теории в первом сезоне раскрывали грядущие сюжетные повороты с опережением графика. На сей раз загадки мало кто разгадал, но интереснее сериал от этого почему-то не стал. Глубокомысленные философствования о бессмертии и свободе воли поэтичны, но часто граничат с занудством. Изящество зеркальной структуры завораживает ровно до тех пор, пока не начинает утомлять бесконечными повторами одних и тех же сцен и мотивов. За два года так и не нашлось глубоких персонажей, которым хотелось бы сопереживать.

"Мир Дикого Запада" по-прежнему качественное зрелище, но своими маневрами сценаристы обхитрили сами себя. В результате главной интригой второго сезона стал вопрос, стоит ли вообще на него тратить время

Развернуть Кадр из сериала "Мир Дикого Запада" © filmpro.ru Кадр из сериала "Мир Дикого Запада" © filmpro.ru

Евгений Ткачев, редактор раздела кино Afisha.ru:

Революционность "Мира Дикого Запада" не в его форме (все это мы уже видели в Lost и других ему подобных сериалах), а в том, что это, кажется, первая в истории кино полноценная Библия андроидов. В ней есть и Ветхий (Исход хостов в виртуальный Эдем), и Новый завет (смерть и воскрешение мессии, то есть Долорес). Впрочем, и есть одно "но": если бы сериал сняли не люди, а искусственный интеллект, было бы намного аутентичнее. Но ждать, пока ИИ снимет сериал, еще долго, так что будем довольствоваться тем, что имеем.

В остальном "Мир Дикого Запада" — это довольно захватывающая головоломка, которая уже второй сезон пудрит зрителям мозги, но в которую невозможно не включиться, если, конечно, вы любите подобного рода игры. Из недостатков: быть может, во втором сезоне (в отличие от очень собранного первого) несколько увечная драматургия, и количество плечевых ранений Человека в черном превысило все допустимые пределы, однако чего не отнять у сериала — так это то, что он очень убедительно (и, наверное, небезосновательно) ставит человечеству ноль за поведение.

Человеческий мозг — короткий алгоритм, и я бы хотел написать этот комментарий по-другому (чтобы он, например, был более умным), но не могу. Поэтому, пользуясь случаем, расскажу о другом. Мне кажется, очень символично, что "Мир Дикого Запада" закончился в тот момент, когда стартовал другой телевестерн — "Йеллоустоун", настоящая семейная сага от сценариста Sicario, "Любой ценой" и режиссера "Ветреной реки" Тейлора Шеридана. Она, конечно, не вынесет вам мозг так, как "Мир Дикого Запада", но, судя по первой серии, это тоже очень крутое кино. Надо брать.

YouTube/iVideos

Ольга Белик, шеф-редактор сайта The Hollywood Reporter:

Верность. Вот на что тестировали нас шоураннеры "Мира Дикого Запада". Сбежим ли после того, как второй сезон перевернул с ног на голову все, что мы видели в первом? Отречемся, когда в финале узелки распутаются и мы узнаем правду-истину? Которая, как выясняется, стара как мир: все это наворочено не удовольствия ради, а бессмертия для. Как говорил Константин Хабенский, "тьфу на вас!".

Да, второй сезон невероятно запутан. Да, в нем есть дыры и сцены ради сцен — скажем, к чему был весь этот мир сёгуната, как не для красоты? Зачем Мэйв так неистово искала дочь? Вот, ей-богу, что ей это дало (кроме клевой сборной "Андроиды-люди против всех")?

И вместе с тем это красивое и многоходовое размышление о пределах. Первый сезон был посвящен проблемам всего человечества: что делает нас людьми и заслуживаем ли мы жизни? Второй при всей своей насыщенности говорит о конкретном человеке и его выборе. Все это, конечно же, мы видели не раз, но никогда — столь масштабно, с ковбоями, самураями и индейцами вперемешку.

Как бы там ни было, "Мир Дикого Запада" получился отличной головоломкой для зрителей. Можно собирать пазл и строить догадки. Обсуждать в чатиках. Чувствовать локоть друг друга. Выбирать стороны — с печеньками или без. Делать выбор. В этом и фишка — мало что сегодня (кроме футбола) заставляет нас чувствовать такую сопричастность и шевелить мозгами.

Шоураннер сериала Джонатан Нолан очень переживает за человечество. "Это же катастрофа. Каждый раз, когда я включаю новости, то получаю пищу для разочарования" — так он описывает свои ощущения. Собственно, вот вам и объяснение, почему андроидам в сериале сочувствуешь больше. Верность и постоянство — это то, на что они способны больше нас.

Кадр из сериала "Мир Дикого Запада" © filmpro.ru

Вадим Елистратов, главный редактор DTF:

Во втором сезоне "Мира Дикого Запада" стало понятно, что он все-таки слишком сложный и запутанный для массового зрителя. У среднестатистического потребителя сериалов относительно небольшая продолжительность концентрации внимания, поэтому телешоу, после каждого эпизода которого по-хорошему нужно еще час провести за чтением аналитических статей, никогда не станет таким же массовым, как "Игра престолов".

Руководителя проекта Джонатана Нолана и продюсера сериала Джей-Джей Абрамса это вряд ли смущает. Их предыдущие работы представляли собой каскады секретов, выпадающих друг из друга по принципу матрешки. И что в сериале "В поле зрения", что в "Остаться в живых", что в "Грани" последняя матрешка неизменно оказывалась полой, не так уж важно. Такие сериалы живут только в момент, когда их обсуждают и анализируют.

Отталкиваясь от этих знаний, уже можно предположить, какая судьба ждет "Мир Дикого Запада" в будущем. Во втором сезоне рейтинги сериала уже немного упали, и эта тенденция наверняка сохранится, так что шоу рано или поздно перестанет быть рентабельным и получит последний "сезон престижа", где историю приведут к более-менее логичному завершению. Ровно тем же путем недавно прошли "Оставленные" Деймона Линделофа, создателя "Остаться в живых".

Но получим ли мы интересные ответы на главные вопросы? Полюбим ли наконец-то отдельных героев? Скорее всего, нет.

Намеренно усложняя структуру сериала, Джонатан Нолан и Лиза Джой по традиции жертвуют своими персонажами. Герои здесь — сюжетные функции, меняющие свои принципы по щелчку пальцев. В "Мире Дикого Запада" нет лиц, есть только маски

Что касается общего месседжа, то он наверняка останется таким же запутанным, как и секреты сериала: сценаристы иногда поднимают интересные темы вроде поведения человека, лишенного необходимости отвечать за свои поступки, но пока все эти разрозненные мысли тонут в тривиальной до пошлости идее о том, что люди плохие и глупые, а андроиды лучше них.