День Гавриила Державина пройдет в Петербурге в честь 275-летия со дня рождения поэта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. День Гавриила Державина (1743-1815) пройдет в Петербурге 3 июля по случаю 275-летия со дня рождения русского поэта и государственного деятеля. Эта дата будет отмечена как праздник русской поэзии ХVIII века, сообщил в среду на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор Всероссийского музея Александра Пушкина Сергей Некрасов.

"Гавриил Романович Державин - не только отец русских поэтов, не только тот человек, который приветствовал Пушкина, но и та замечательная поэтическая традиция, которая была жива на протяжении многих лет. Вот почему эта дата станет праздником русской поэзии его времени", - сказал он.

Центром праздника станет Музей-усадьба Гавриила Державина на набережной Фонтанки. В зале "Беседы любителей русского слова" пройдет научная конференция "Державинские чтения". В этот же день откроется выставка "Старик Державин нас заметил...", состоящая из картин современных художников, которые представят державинское творчество в современном графическом прочтении.

Еще одна выставка - "Образ и буква" представит державинскую оду "Бог" в каллиграфическом воплощении современных знатоков этого искусства. Экспозиция подготовлена организаторами совместно со Всемирным клубом петербуржцев. В празднике примут участие Русская роговая капелла, Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова, театр "Малый Трианон", Ансамбль старинной музыки "Солисты Екатерины Великой" под руководством Андрея Решетина.

В преддверии этой даты Музей Пушкина объявил о запуске нового проекта, в ходе которого будут собраны истории, связанные с жизнью и деятельностью Державина. Организаторы надеются таким образом найти потомков людей, через поколения связанных с Державиным, а также тех, кто проживал в усадьбе, когда она была обычным жилым домом.

Музей-усадьба Гавриила Державина и русской словесности его времени - филиал Музея Пушкина - был воссоздан в 2003 году - в год 300-летия основания Петербурга. Эта городская усадьба поэта, помимо особняка, в котором Державин жил с 1791 по 1816 год, и домашнего театра, включает оранжерею и усадебный сад. Во времена Державина этот адрес был центром притяжения творческой интеллигенции Санкт-Петербурга.