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Александринский театр завершит сезон последним показом спектакля Валерия Фокина "Ревизор"

Культура
28 июня, 0:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Сам режиссер называет комедию Николая Гоголя "государственной пьесой для страны и для театра

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Александринский театр завершит в четверг свой 262-й сезон прощальным показом одного из самых знаменитых спектаклей народного артиста России Валерия Фокина - "Ревизор". Об этом он рассказал накануне на пресс-конференции, объяснив, почему завершение жизни спектакля решено было превратить в особую акцию.

"Этот спектакль уже 16 лет неизменно идет с аншлагом и он по-особому дорог нам, потому что с него мы начали в 2002 году нашу программу "Новая жизнь традиции". Но мы поняли, что спектакль устарел, какие-то важные смыслы потеряны, и было принято решение снять его с репертуара", - сказал Фокин. Однако, учитывая особую роль "Ревизора-2002" в художественной жизни Александринки и обретении труппой нового дыхания, само прощание со спектаклем превратилось в событие, вышедшее далеко за петербургские рамки.

Труппа совершила с "Ревизором" в партнерстве с федеральной программой "Большие гастроли" прощальный тур по городам Урала и Сибири (Красноярск, Екатеринбург, Сургут), где его посмотрели тысячи зрителей.

Валерий Фокин называет комедию Николая Гоголя, начавшую свою историю в 1836 году именно с Александринской сцены, "государственной пьесой для страны и для театра", неизменно открывающей актуальное отражение в новых эпохах. Поэтому, по его словам, "Ревизор" обязательно вернется в репертуар Александринского театра, но уже в новом режиссерском решении, потому что день сегодняшний - "это время других Городничих и других Хлестаковых".

"Каким будет новый "Ревизор" - я пока не знаю, но он обязательно будет", - заключил Фокин.

Из истории спектакля

"Ревизор" Валерия Фокина стал десятым обращением Александринки к этой комедии и его первой работой в театре, который он возглавил, переехав из Москвы в Петербург. В этой постановке соединились образы давней исторической премьеры, мотивы спектакля Всеволода Мейерхольда 1926 года и отражения самого Петербурга - как мифологического, так и современного.

Спектакль побывал на гастролях в Италии, Китае, Польше, Японии, многих городах России. Постановка отмечена Государственной премией России, национальной премией "Золотая маска" и высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой софит". Спектакль стал для труппы основополагающим для формирования современного репертуара.

Новый, 263-й сезон александринцы по традиции откроют 30 августа, в день основания первого государственного профессионального драматического театра России.

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