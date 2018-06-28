Валерий Гергиев представит в Мариинке премьеру оперы "Затмение" Александра Раскатова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мировая премьера оперы "Затмение" о событиях времен восстания декабристов, написанная современным композитором Александром Раскатовым, пройдет в четверг в Концертном зале Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Произведение прозвучит в концертном исполнении на русском и французском языках и будет сопровождаться синхронными титрами.

Это одна из премьер проходящего в Петербурге XXVI Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".

"В 2011 году ко мне по рекомендации Валерия Гергиева обратился Кристофер Муравьев-Апостол, дальний потомок Сергея Муравьева-Апостола - одного из пяти казненных декабристов - с просьбой написать оперу о событиях того времени. Опера создавалась с расчетом на исполнение силами Мариинского театра под управлением Валерия Абисаловича. Персонажи оперы часто поют в экстремальных, крайних регистрах, что позволяет создать наибольшее драматическое напряжение ", - рассказал журналистам Раскатов, посвятивший свое произведение семье Муравьевых-Апостолов и Валерию Гергиеву.

Композитор работал над либретто почти год. Он не опирался на какой-либо единый источник, используя тексты писем, дневников, воспоминаний современников, стихи Александра Пушкина, Евгения Баратынского, Велимира Хлебникова, фрагменты из романов "Идиот", "Братья Карамазовы" и повести "Записки из мертвого дома" Федора Достоевского, фрагменты сочинений Александра Дюма и других французских авторов на языке оригинала. Действие начинается в Париже, а заканчивается в месте ссылки декабристов.

Партитура "Затмения" ставит перед исполнителями много сложных технических задач, про признает сам композитор, назвавший основой оперы - драму. В этом смысле, по его мнению, в опере нет "вторых ролей". Партии готовит большая группа солистов - Лариса Юдина, Пелагея Куренная, Екатерина Сергеева, Марина Марескина, Дмитрий Колеушко, Станислав Леонтьев, Александр Михайлов, Артем Мелихов, Сергей Романов, Илья Банник, Геннадий Беззубенков, Юрий Власов, Олег Сычев, Владимир Феляуэр, Павел Шмулевич. В премьере примет участие Симфонический оркестр театра.

О герое оперы и ее авторе

Участник Бородинского сражения полковник Сергей Муравьев-Апостол - один из предводителей движения декабристов, чья жизнь в 29 лет оборвалась на эшафоте. Он был одним из пяти казненных руководителей декабрьского восстания 1825 года, которое было подавлено императором Николаем I.

Уроженец Москвы, выпускник столичной консерватории Александр Раскатов, живущий ныне за границей, работает в широком спектре жанров - от концерта до киномузыки. Творчество 65-летнего композитора глубоко связано с русским фольклором и церковным пением. Альфред Шнитке считал Раскатова одним из наиболее интересных музыкантов его поколения.