Балет Петипа "Баядерка" впервые покажут в рамках "Летних балетных сезонов" в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Балет Мариуса Петипа "Баядерка" будет впервые поставлен в рамках 17-х "Летних балетных сезонов", которые откроются 1 июля на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщили в пресс-службе театра в четверг.

"Впервые в репертуаре "Летних балетных сезонов" появится балет Мариуса Петипа "Баядерка" - в исполнении Национального классического балета. В основе сюжета лежит красивая древнеиндийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина. На сцене - роскошные костюмы, яркие декорации, виртуозная техника исполнения и, конечно, немного волшебства", - сообщили в театре.

Национальный классический балет - новый участник "Сезонов". Труппа также выступит на первом вечере, где по традиции будет поставлен известный русский балет "Лебединое озеро" на музыку Петра Чайковского. "Молодой коллектив, основанный в 2010 году, много гастролирует по России и миру, бережно сохраняет традиции русского балета и уже зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балетного искусства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе, москвичи и гости столицы в течение двух месяцев смогут посетить "шедевры мирового балета и жемчужины русского балетного искусства - "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка", в постановках "легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского".

За 17 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более 700 тыс. человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона, но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес. Последняя постановка в рамках "Летних балетных сезонов" этого года пройдет 28 августа.