Третьяковка усилила меры безопасности после нападения на картину Репина

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Третьяковская галерея усилила меры безопасности после нападения вандала на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Об этом сообщает пресс-служба галереи в четверг.

"Да, усилены [меры безопасности]. В Третьяковской галерее работают как подразделение Росгвардии, так и собственная служба безопасности. После произошедшего сотрудники этих структур работают во всех зданиях музея в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

О ЧП в Третьяковке

Сообщение о повреждении в Третьяковской галерее картины "Иван Грозный и сын его Иван" поступило в полицию 25 мая. Был задержан злоумышленник, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Возбуждено уголовное дело, статья обвинения переквалифицирована с части 1 статьи 243 УК РФ на часть 2 той же статьи ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов"), которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В предыдущей квалификации обвинения 37-летнему задержанному грозило максимум три года колонии. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что мужчина объяснил в полиции повреждение картины "недостоверностью изображенных на полотне исторических фактов".

Это не первое подобное происшествие с этой картиной. В 1913 году 29-летний иконописец-старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом, после чего Репину пришлось воссоздавать лица изображенных на нем царя и царевича.