Третьяковка сообщила о скрытых повреждениях картины Репина

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Удары вандала по картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" привели к возникновению не только внешних, но и скрытых повреждений полотна. Об этом сообщает пресс-служба галереи в четверг.

"Удары по картине привели к возникновению скрытых повреждений и спровоцировали проблемы, связанные с известной с давних времен "хронической болезнью" картины, - слабой связью живописи с грунтом и постоянной угрозой образования осыпей красочного слоя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что многие десятилетия картина находилась под особым наблюдением реставраторов. "Однако несколько поколений реставраторов Третьяковской галереи воздерживались от кардинального лечения "болезни" из-за сложности задачи, отсутствия соответствующих технологий и инструментария. Периодически проводились только точечные укрепления красочного слоя", - пояснили там.

Как говорится в сообщении, был выработан и строго соблюдался специальный режим бытования картины в музее - хранение-экспонирование на одном месте, полный запрет на любые перемещения и постоянное нахождение полотна под стеклом для защиты от температурно-влажностных колебаний.

В галерее отметили, что сейчас перед специалистами музея стоит сложная задача - реставрировать не только повреждения, нанесенные вандалом, но и на новом этапе развития технологий глобально решить проблемы состояния полотна, излечив его от старой "болезни" и обеспечив его сохранность для будущих поколений. Однако специалисты не могут назвать точных сроков реставрации полотна.

"Большой размер картины, особенности многослойной техники живописи И. Е. Репина, непростая история произведения - все это определяет уникальную по своей сложности задачу предстоящей реставрации", - добавили в пресс-службе.

"Ответить на этот вопрос (о сроках реставрации - прим. ТАСС) пока невозможно, так как сначала необходимо провести комплексные технико-технологические исследования полотна. Только на основе полученных результатов появится возможность прогнозировать ход и длительность реставрационных работ", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, можно сказать определенно - "это потребует длительного времени, больших усилий множества специалистов и сотрудничества с другими профильными институциями".