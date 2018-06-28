Калягин вручил дипломы выпускникам Международной театральной школы в Звенигороде

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Церемония вручения дипломов состоялась в четверг в Международной летней театральной школе для молодых профессиональных актеров России, стран ближнего и дальнего зарубежья, которая уже 12 лет подряд базируется в творческой резиденции Союза театральных деятелей (СТД) РФ в Звенигороде. Дипломы выпускникам по традиции вручил бессменный художественный руководитель Школы, председатель СТД, народный артист России Александр Калягин, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

По словам собеседницы агентства, церемонию открыл Калягин, который признался, что "счастлив и горд тем, что Союз театральных деятелей уже 12 лет подряд проводит Международную летнюю театральную школу в Звенигороде". "Это по-настоящему благое дело", - отметил глава СТД и, обращаясь к выпускникам, сказал: "Я уверен, что до конца жизни вы не забудете этого места. И этот месяц будете вспоминать и хотеть сюда вернуться".

"Желаю вам сохранить в памяти все то, чему вас здесь научили. Все это необходимо вам. Профессия актера никогда никого не отпускает, крепко "берет за горло" на всю жизнь. Пожалуйста, не разжимайте "руки" этой профессии на своем горле и будьте счастливы, что бы ни было", - процитировала представительница пресс-службы СТД слова Калягина, сказанные на церемонии вручения дипломов.

В этом году школа приняла 90 начинающих артистов из 30 стран, в числе которых Германия, Дания, Австрия, США, Великобритания, Гонконг, Тунис, Босния и Герцеговина, Словакия, Азербайджан, Армения и многие другие государства.

Программа обучения Летней театральной школы СТД РФ представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. Обучение в Театральной школе СТД - бесплатное. Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ.

Педагогический состав Школы - это ведущие специалисты из лучших вузов страны. В рамках единого образовательного процесса была осуществлена постановка пяти разножанровых спектаклей, показ которых состоялся в Москве, на сцене Театрального центра "На Страстном". Кроме того, в расписание Летней театральной школы были включены творческие встречи с мастерами российского и зарубежного театра. Занятия проходили со 2 по 27 июня. "28 июня выпускники получили дипломы о повышении квалификации государственного образца", - заключили в пресс-службе СТД.