В Москве открылась выставка церковного искусства Болгарии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Выставка "Шедевры церковного искусства Болгарии", посетители которой могут осмотреть болгарские иконы, церковную утварь и рукописи XIII-XIX веков, открылась в четверг в Государственной Третьяковской галерее.

Мероприятие посетили министр культуры Болгарии Боил Банов и посол этой страны в России Бойко Коцев. На открытии присутствовали директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также высокопоставленные представители православных церквей России и Болгарии, в частности митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Западной и Средней Европы Антоний.

"Сегодня мы являемся свидетелями поистине грандиозного события болгаро-российского культурного диалога - открытия выставки церковных шедевров Болгарии в одном из величайших музеев мира, в Государственной Третьяковской галерее, - сказал посол. - Очень рад, что идея посольства Болгарии в России о проведении такого значимого события увенчалась успехом благодаря Третьяковской галерее, Национальному историческому музею Болгарии, министерствам культуры наших стран и личной поддержке выдающегося деятеля культуры Зельфиры Исмаиловны Трегуловой".

Византийское наследие

Боил Банов отметил сходство традиций церковного искусства Болгарии и России. "Российское и болгарское церковное искусство развивалось под влиянием византийской школы, но сегодня очевидно, что оба народа создали свой собственный неповторимый стиль", - сказал он.

Экспозиция состоит из 47 произведений болгарского церковного искусства, которые были привезены в Третьяковскую галерею из трех главных музеев республики: Национального исторического музея в Софии, музея "Старинный Несебр" и Национальной библиотеки Кирилла и Мефодия. Посетители выставки смогут увидеть иконы и литургические ткани, церковную утварь и рукописи. Выставка продлится до 2 сентября.

Этапы становления

Посетители выставки смогут осмотреть образцы болгарского искусства XIII-XIX веков. Этот промежуток можно разделить на несколько важных этапов. С XIII до середины XV века - эпоха византийского влияния, которая представлена, например, иконой "Христос Пантократор" из церкви Святого Стефана в Несебре и литургическими тканями XIV века.

Затем следует период османского владычества XV-XVII веков. В это время болгарские мастера создали много шедевров мирового искусства из дерева, в частности Царские врата первой половины XVI века в церкви Богоматери Перивлепты в Охриде.

XVIII стал началом периода расцвета болгарского искусства, который получил название национального возрождения. Этот подъем во многом связан с появлением двух главных национальных художественных школ - Тревненской и Самоквской. К ярким образцам иконописи тех лет, представленным на выставке, относится икона из Рильского монастыря "Архангел Михаил изымает душу богатого".