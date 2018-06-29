Rolling Stone опубликовал рейтинг 100 величайших песен XXI века

ТАСС, 29 июня. Журнал Rolling Stone опубликовал список 100 величайших песен XXI века, который возглавила композиция Crazy in Love (2003), исполненная певицей в стиле ритм-н-блюз Бейонсе совместно с ее мужем рэпером Джей-Зи (Jay-Z, настоящее имя Шон Картер).

На втором месте расположилась песня Paper Planes (2007) британской певицы тамильского происхождения (народ в Южной Азии) M.I.A. (настоящее имя - Матханги Арулпрагасам). Эта композиция выступила саундтреком к фильму "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008). Третью строчку занимает хит Seven Nation Army (2003) американской рок-группы The White Stripes.

Дуэт Outkast американских рэперов Андре Бенджамина и Энтвана Паттона с треком Hey Ya (2003) журнал поставил на четвертое место. Замыкает пятерку лидеров Джей-Зи с песней 99 Problems (2003).

В рейтинге представлены также песни британского рок-певца и автора песен Дэвида Боуи, американских певиц Бритни Спирс и Леди Гаги, рэпера Эминема, исполнителя и композитора кантри-музыки Джонни Кэша и др.