Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Rolling Stone опубликовал рейтинг 100 величайших песен XXI века

Культура
29 июня, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Список возглавила композиция Crazy in Love, исполненная Бейонсе и Джей-Зи

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Charley Gallay/Getty Images for RS

ТАСС, 29 июня. Журнал Rolling Stone опубликовал список 100 величайших песен XXI века, который возглавила композиция Crazy in Love (2003), исполненная певицей в стиле ритм-н-блюз Бейонсе совместно с ее мужем рэпером Джей-Зи (Jay-Z, настоящее имя Шон Картер).

На втором месте расположилась песня Paper Planes (2007) британской певицы тамильского происхождения (народ в Южной Азии) M.I.A. (настоящее имя - Матханги Арулпрагасам). Эта композиция выступила саундтреком к фильму "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008). Третью строчку занимает хит Seven Nation Army (2003) американской рок-группы The White Stripes.

Дуэт Outkast американских рэперов Андре Бенджамина и Энтвана Паттона с треком Hey Ya (2003) журнал поставил на четвертое место. Замыкает пятерку лидеров Джей-Зи с песней 99 Problems (2003).

В рейтинге представлены также песни британского рок-певца и автора песен Дэвида Боуи, американских певиц Бритни Спирс и Леди Гаги, рэпера Эминема, исполнителя и композитора кантри-музыки Джонни Кэша и др.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
4
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости