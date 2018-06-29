Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступит в Испании и Франции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева отправился в пятницу на гастроли в Испанию и Францию. Выступления пройдут с 30 июня по 5 июля в Гранаде и в Париже, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анна Касаткина. Все концерты вошли в фестивальные программы этих городов.

"Впервые маэстро Гергиев и симфонический оркестр театра выступят 30 июня и 1 июля во Дворце Карла V в рамках Международного фестиваля музыки и танца в Гранаде. Программу концертов составят сочинения русских композиторов, в ряде которых использованы испанские мотивы", - рассказала пресс-атташе.

В первый вечер прозвучат Испанские увертюры "Арагонская хота" и "Ночь в Мадриде" Михаила Глинки и симфоническая сюита "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова, во второй - Симфония №1 ("Классическая") Сергея Прокофьева, Симфония №12 ("1917 год") и Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича. Солистом выступит лауреат международных конкурсов Сергей Хачатрян.

Заключительные концерты тура пройдут с 3 по 5 июля на Пятидесятом музыкальном фестивале Сен-Дени в пригороде Парижа. В первый вечер после 20-летнего перерыва в аббатстве Сен-Дени вновь выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством маэстро Гергиева. В программе "Погребальная песня" Игоря Стравинского, Симфония №6 ("Патетическая") Петра Чайковского и Концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена. Солист - Даниэль Лозакович.

На закрытии фестиваля, 4 и 5 июля, под управлением Гергиева прозвучит "Реквием" Гектора Берлиоза в исполнении Национального оркестра Франции, Хора Национальной академии Санта-Чечилия, Хора Французского радио и солиста оперной труппы Мариинского театра тенора Александра Михайлова. По словам пресс-атташе, концерт 5 июля будет транслироваться в прямом эфире радиостанции France Musique.

С Национальным оркестром Франции Валерий Гергиев выступал прошлым летом в рамках ежегодного вечера, завершающего музыкальный сезон коллектива. Общедоступный концерт состоялся тогда у подножия Эйфелевой башни в День взятия Бастилии и транслировался в прямом эфире France Inter и телеканала France 2.