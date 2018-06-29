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СМИ: Эда Ширана обвинили в плагиате

Культура
29 июня, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Авторы иска утверждают, что Ширан в своей песне Thinking Out Loud скопировал часть популярной в 70-х годах композиции Let's Get it On Марвина Гэя

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Эд Ширан

Эд Ширан

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 29 июня. Компания Structured Asset Sales подала в суд на британского исполнителя Эда Ширана, обвинив его в плагиате. Как утверждает компания, Ширан скопировал части песни популярного в 60-70-х годах американского певца и композитора Марвина Гэя, сообщила в пятницу телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, сумма иска составляет $100 млн. По мнению истцов, Ширан использовал мелодию, ритм, гармонию, партии барабанов и бас-гитары, а также другие элементы из вышедшей в 1973 году песни Гэя Let's Get it On в своей композиции Thinking Out Loud.

Как уточняет Би-би-си, Structured Asset Sales выкупила часть прав на композицию Гэя у родственников соавтора песни Эдварда Таунсенда, скончавшегося в 2003 году. Наследники Гэя, также обладающие правами на Let's Get it On, уже обвиняли Ширана в плагиате песни в 2016 году, однако неизвестно, был ли поданный ими иск удовлетворен. Певец отрицает обвинения в свой адрес.

В апреле 2017 года Ширан выплатил $20 млн американским музыкантам Томасу Леонарду и Мартину Харрингтону по иску о нарушении авторских прав. В своем обращении в суд Леонард и Харрингтон указали, что песня Ширана Photograph частично копирует их композицию Amazing.

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