СМИ: Эда Ширана обвинили в плагиате

ТАСС, 29 июня. Компания Structured Asset Sales подала в суд на британского исполнителя Эда Ширана, обвинив его в плагиате. Как утверждает компания, Ширан скопировал части песни популярного в 60-70-х годах американского певца и композитора Марвина Гэя, сообщила в пятницу телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, сумма иска составляет $100 млн. По мнению истцов, Ширан использовал мелодию, ритм, гармонию, партии барабанов и бас-гитары, а также другие элементы из вышедшей в 1973 году песни Гэя Let's Get it On в своей композиции Thinking Out Loud.

Как уточняет Би-би-си, Structured Asset Sales выкупила часть прав на композицию Гэя у родственников соавтора песни Эдварда Таунсенда, скончавшегося в 2003 году. Наследники Гэя, также обладающие правами на Let's Get it On, уже обвиняли Ширана в плагиате песни в 2016 году, однако неизвестно, был ли поданный ими иск удовлетворен. Певец отрицает обвинения в свой адрес.

В апреле 2017 года Ширан выплатил $20 млн американским музыкантам Томасу Леонарду и Мартину Харрингтону по иску о нарушении авторских прав. В своем обращении в суд Леонард и Харрингтон указали, что песня Ширана Photograph частично копирует их композицию Amazing.