ГМИИ им. Пушкина хочет проводить Летнюю школу инклюзивных практик ежегодно

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Летняя школа инклюзивных практик Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина в Москве, где собираются профессионалы, работающие с посетителями с особыми потребностями, будет ежегодной. Об этом сообщила ТАСС руководитель инклюзивных программ музея Евгения Киселева после торжественной церемонии открытия школы, которое прошло в понедельник в центре "Мусейон".

"Мы хотим сделать эту школу ежегодной", - сказала Киселева и напомнила, что в 2018 году школа проходит впервые и продлится до 8 июля.

Киселева уточнила ТАСС, что первый день летней школы, 1 июля, для многих участников стал днем знакомства не только с музеем, но и с городом.

"Вчера было предварительное знакомство участников с музеем. Многие гости в анкетах указывали, что они никогда не были в Пушкинском музее, поэтому мы дали им возможность погулять по нему. Для кого-то это стало и первой поездкой в Москву", - сказала собеседница агентства.

"Мы давно хотели организовать собственную летнюю школу инклюзивных практик, потому что специалисты Пушкинского музея очень часто участвуют в международных и российских конференциях, где делятся своим опытом, и наконец-то музей принимает у себя специалистов, организуя собственную летнюю школу", - сказала Киселева на открытии.

Мечта сбылась

"Мы давно об этом мечтали и надеялись, что эта школа состоится. И нам важно получить обратную связь. Есть много методик, наработанных нашими коллегами за время существования музея, потому что, конечно, начиная с 60-х годов музей старается работать со всеми группами населения, в том числе и с людьми, у которых есть особенности развития. Но, безусловно, никогда мы прежде не работали с определенными группами таких детей и таких взрослых, с которыми начали работать интенсивно последние три года", - сказала на церемонии заместитель директора музея по научной работе Ирина Баканова.

Она напомнила, что в прошлом году в ГМИИ им. Пушкина был создан специальный отдел инклюзивных программ. По словам Бакановой, в музее стали более прицельно смотреть на то, что делают коллеги в других музеях, а также в социальных центрах.

"И мы понимаем, что вот эта обратная связь, на которую мы рассчитываем, она, безусловно, нужна нашему музею для того, чтобы мы не просто обновляли и развивали свои методики, но и для того, чтобы мы четко понимали и место музея у людей с разными сложными жизненными ситуациями - не только по здоровью, но и по другим каким-то сложным обстоятельствам в жизни. Чтобы мы понимали, как точнее интегрировать то научное знание, которым мы занимаемся в музее много десятилетий, в <...> программы для того, чтобы вы могли ими тоже пользоваться", - добавила она, обращаясь к коллегам из разных регионов России.

О школе

Для участия в Летней школе инклюзивных практик в Москву приехали музейщики из Тулы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ханты-Мансийска, Нижнего Новгорода и других городов. Участие в школе бесплатное. В рамках программы до 8 июля включительно будут проходить лекции, дискуссии и мастер-классы, где коллеги из других регионов смогут получить как теоретические знания, так и получить навык практической работы с людьми с особенностями здоровья.

Мероприятия школы пройдут в главном здании музея, Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, центре "Мусейон", а также в Мастерской Эдуарда Штейнберга в Тарусе (Калужская область).

"Мусейон"

Центр эстетического воспитания детей и юношества "Мусейон" был создан в 2006 году, но история занятий с детьми и подростками в музее изобразительных искусств начиналась с первых лет его существования.

Центр осуществляет систематическое эстетическое воспитание детей и юношества с учетом возрастной психологии, культурных запросов современного общества на основе художественных коллекций музея, студийных и аудиторных занятий, с активным использованием новых аудио-визуальных средств и возможностей интернета. Приоритетное направление в работе - синтез традиционных занятий с учащимися в залах музея, в изостудии и новых программ по искусству, осуществляемых в специальных, оснащенных современным оборудованием классах, включая компьютерный.

Доступный музей

ГМИИ им. Пушкина в 2016 году запустил программу "Доступный музей", которая объединяет выставочные и образовательные инициативы, а также мероприятия, направленные на создание удобной среды для посетителей с разными потребностями.

В частности, в рамках программы музей первым в России создал карту сенсорной безопасности музейного пространства, предназначенную для людей со сниженным порогом сенсорной чувствительности. Это может быть повышенная чувствительность к свету, звуку, большому скоплению людей и так далее.

Карта сенсорной безопасности позволит посетителям более комфортно чувствовать себя при посещении музея. Помещения музея на карте разделены на залы с минимальной сенсорной нагрузкой, которые рекомендуются для первого посещения. Залы с умеренной сенсорной нагрузкой рекомендованы для повторного посещения, а также для людей с умеренными сенсорными особенностями.

Карту можно получить при входе в музей. Кроме того, есть возможность подготовиться к визиту заранее, изучив ее в интернете.

Также в рамках программы в главном здании ГМИИ им. Пушкина установлены ступенеходы для маломобильных посетителей.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.