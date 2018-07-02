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Умерла постановщик мюзикла "Кошки" Джиллиан Линн

Культура
2 июля, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ей было 92 года

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Джиллиан Линн

Джиллиан Линн

© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 2 июля. Британский хореограф-постановщик мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Джиллиан Линн умерла в возрасте 92 лет. Об этом со ссылкой на ее мужа актера Питера Лэнда сообщила в понедельник телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, Линн умерла в воскресенье в больнице Принсес Грейс в Лондоне.

Джиллиан Линн родилась на юго-востоке Лондона. В 16 лет она начала карьеру балерины в театре "Сэдлерс-Уэллс". В 1950-х Линн перешла на телевидение и стала заниматься постановкой мюзиклов. На ее счету работа над более чем 60 спектаклями в театрах Вест-Энда в Лондоне и на Бродвее.

В сотрудничестве с композитором Эндрю Ллойд Уэббером хореограф поставила мюзиклы "Кошки" (1981) и "Призрак оперы" (1986). "Три поколения мюзиклов в долгу перед тобой", - написал композитор в своем Twitter после кончины Линн.

Как отмечает Би-би-си, за свою карьеру Линн дважды получала Премию Лоуренса Оливье, а также была удостоена награды Британской академии кино и телевизионных искусств за телевизионную танцевальную постановку "Простой человек" (1987).

В 2018 году Новый театр в Лондоне стал носить имя Джиллиан Линн, став, по данным Би-би-си, первым местом в лондонском Вест-Энде, названным в честь женщины, не принадлежащей к королевской семье.

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