Делегация конгресса США ознакомилась с проектами Государственного Эрмитажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Делегация конгресса США, которая находится в Санкт-Петербурге в рамках визита в Россию, посетила Государственный Эрмитаж, сообщает пресс-служба музея. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал конгрессменам о выставочных проектах и развитии эрмитажных центров-спутников в мире.

"В Зале Совета Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский встретился с представительной делегацией конгресса США во главе с Ричардом Шелби, сенатором от штата Алабама, председателем комитета Сената по ассигнованиям. Михаил Борисович рассказал гостям о музее, его зданиях, концепции "Большой Эрмитаж" - центрах и спутниках музея в России и в мире, как действующих, так и прекративших свою работу", - рассказали в пресс-службе.

На встрече Пиотровский отметил, что "Эрмитаж - это универсальный, энциклопедический музей, но эта энциклопедия написана по-русски, она рассказывает об истории русской государственности", передала пресс-служба.

Делегация американских парламентариев в субботу начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. В состав миссии США входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

В понедельник члены делегации встретились с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Со стороны Санкт-Петербурга во встрече приняли участие также председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, вице-губернатор Олег Марков, руководитель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

Встреча в Санкт-Петербурге стала первым пунктом визита парламентариев. Далее конгрессмены прибудут в российскую столицу. В Москве запланированы встречи с коллегами из Совета Федерации, Госдумы и в МИД РФ.