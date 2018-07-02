Минкульт намерен завершить реставрацию Снетогорского монастыря в Пскове в декабре

ПСКОВ, 2 июля. /ТАСС/. Реставрационные работы в зданиях Снетогорского монастыря в Пскове, в частности в церкви Николая Чудотворца XVI-XVII веков, входящей в монастырский ансамбль, планируется завершить до 10 декабря. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Министерства культуры РФ.

"Сроки выполнения реставрационных работ на объекте культурного наследия - окончание [работ] 10 декабря 2018 года. Максимальная цена контракта 4 млн 276 тыс. 679 рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет РФ. Заказчик - ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Министерства культуры РФ", - отмечается в конкурсной документации на сайте госзакупок.

Ранее врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников попросил заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Ястребова рассмотреть возможность включения объекта в программу "Развитие водохозяйственного комплекса". Было принято решение продолжить приостановленные в 2010 году работы по укреплению склона, на котором стоит Снетогорский монастырь. Сейчас работы выполнены примерно на 30%.

Также Ведерников предложил Росимуществу взять на баланс недостроенную берегоукрепительную конструкцию Снетогорского монастыря, провести корректировку проектной документации, а Минкультуры - включить в профильное финансирование проект по сохранению памятников архитектуры.

Снетогорский монастырь - действующий женский монастырь в Пскове, который является одним из древнейших монастырей в городе, первое упоминание об обители в летописи относится к XIII веку. Монастырь претендует на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из ключевых достопримечательностей региона. Ранее в беседе с журналистами митрополит Псковский и Порховский Тихон признал, что Снетогорский монастырь находится в критическом состоянии и может рухнуть в реку Великую с 30-метровой высоты.